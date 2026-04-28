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Salvataggi animali Timmy, la balena arenatasi nel Baltico, è sulla chiatta

SDA

28.4.2026 - 16:30

L'operazione ha tenuto tutta una nazione con il fiato sospeso.
L'operazione ha tenuto tutta una nazione con il fiato sospeso.
Keystone

Un passo importante è stato compiuto: la megattera arenatasi nel Mar Baltico è arrivata sulla chiatta destinata al suo trasporto.

Keystone-SDA

28.04.2026, 16:30

28.04.2026, 17:01

L'animale si è spostato dopo che i soccorritori lo avevano tirato nella giusta direzione con delle cinghie, si vede nei live streaming disponibili della operazione seguita oggi in diretta da tanti tedeschi ormai appassionati alla vicenda.

Tra i soccorritori è scoppiato un urlo di gioia.

La chiatta è una sorta di vasca galleggiante trasportabile. Su di essa la balena verrà ora trasportata in un viaggio di diversi giorni verso il Mare del Nord.

Il mammifero marino, che giaceva da circa quattro settimane in una baia poco profonda al largo dell'isola di Poel nei pressi di Wismar, nel Land del Meclemburgo Pomerania Anteriore, verrà trasferita a più di 400 chilometri di distanza.

La missione per il salvataggio ha interessato per settimane la Germania intera, con politici ed esperti divisi sulle decisioni da prendere.

Le condizioni di «Timmy» – così è stata battezzata la balena – sono migliorate rispetto alle scorse settimane.

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