Pochi i treni che hanno continuato a circolare. Keystone

«Porteremo a termine questo sciopero e poi vedremo cosa succederà»: se non ci saranno movimenti soddisfacenti da parte della direzione delle ferrovie tedesche, «sciopereremo di nuovo e forse anche più a lungo».

Lo ha detto Claus Weselsky, leader del Gdl, il sindacato tedesco dei macchinisti, che stanno scioperando dal 24 al 29 gennaio. Lo riporta Ntv, citando un'intervista al Rheinischen Post.

Il leader sindacale ha respinto le critiche allo sciopero, secondo cui il blocco causerebbe danni economici per una Germania già in crisi, così come forti disagi per la popolazione.

Secondo l'operatore ferroviario statale tedesco Deutsche Bahn il limitato orario di emergenza dei treni durante lo sciopero di sei giorni in corso contro le ferrovie è rimasto stabile. Secondo la società l'agitazione ha però causato massicci disagi ai servizi ferroviari passeggeri e merci in tutto il paese, con cancellazione della maggior parte dei treni.

Lo sciopero continuerà fino a lunedì

Il sindacato ha annunciato che lo sciopero continuerà fino a lunedì alle 18:00. Lo sciopero è il quarto, e il più lungo, di un'aspra disputa di contrattazione collettiva in corso tra il sindacato Gdl e Deutsche Bahn.

Deutsche Bahn, tuttavia, ha organizzato un orario limitato di treni che continuano a circolare nonostante la vertenza sindacale. «I treni sono in funzione e si può viaggiare anche durante lo sciopero», ha dichiarato giovedì a Francoforte Stefanie Berk, membro del consiglio di amministrazione di Deutsche Bahn.

Circa il 20% dei treni a lunga percorrenza regolarmente programmati sono disponibili, ha detto Berk. Ha detto che il servizio funziona in modo affidabile. Ha esortato i viaggiatori a controllare in anticipo i propri collegamenti ferroviari online e a prenotare un posto a sedere, poiché la capacità è limitata.

«I nostri treni sono stati molto stabili ieri... e questo è il nostro piano anche per i prossimi giorni», ha detto Berk. Le ferrovie stanno operando con treni più lunghi e con un maggior numero di carrozze rispetto al solito, al fine di ospitare più passeggeri su ogni treno.

SDA