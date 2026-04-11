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Inchiesta in corso Motociclista svizzero muore in un incidente nel sud-ovest della Germania

SDA

11.4.2026 - 20:09

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
sda

Un motociclista svizzero di 32 anni è morto oggi pomeriggio poco dopo le 15.30 in un incidente stradale avvenuto nella Foresta Nera – nel sud ovest della Germania – mentre circolava tra le località di Lenzkirch e Holzschlag.

Keystone-SDA

11.04.2026, 20:09

Le cause del sinistro, avvenuto in una curva a destra, non sono ancora chiare, ha comunicato il comando di polizia di Friburgo in Brisgovia, in Germania.

Nessun altro utente della strada è stato coinvolto nell'incidente, precisa la nota, aggiungendo che la polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del sinistro.

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