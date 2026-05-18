L'addestratrice Carmen Zander con una tigre durante un'esibizione di qualche anno fa. (foto d'archivio) Keystone

La polizia tedesca ha dichiarato oggi di aver ucciso una tigre fuggita da un recinto privato nella periferia della città di Lipsia dopo aver aggredito uno dei guardiani.

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Una persona è rimasta ferita nell'incidente di ieri pomeriggio ed è stata portata in ospedale per ricevere cure mediche. La polizia era presente sul posto con un imponente dispiegamento di forze. Durante la ricerca dell'animale è stato utilizzato un elicottero dei servizi di emergenza.

Secondo i media locali, l'animale è fuggito dalla proprietà di un'addestratrice di tigri di nome Carmen Zander, nota come la «Regina delle Tigri». Zander è stata oggetto di critiche in passato per le condizioni in cui gli animali erano tenuti nel suo recinto.

Chiamato «Sandokan» dall'addestratrice, il felino ucciso era un incrocio tra una tigre del Bengala e una tigre siberiana di nove anni del peso di 280 chili.

L'organizzazione per i diritti degli animali Peta ha accusato le autorità veterinarie locali di «condividere la responsabilità di questo tragico incidente» per non aver agito prima contro Zander.

L'organizzazione ha chiesto che i restanti nove animali presenti nel recinto vengano confiscati. La polizia ritiene che l'uomo ferito fosse una sorta di assistente e sta ora verificando come sia potuto accadere che la tigre sia fuggita.