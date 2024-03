In Germania una donna dichiarata morta nel 1984 ricompare dal nulla

La polizia sospettava un crimine: nel 1984 una studentessa tedesca era scomparsa senza lasciare traccia ed era stata dichiarata morta dopo aver confessato un omicidio. 30 anni dopo, Petra P. ha parlato per la prima volta dei motivi della sua sparizione.

In un'intervista a RTL, Petra P. ha spiegato perché si è nascosta per oltre 30 anni e come è riuscita a passare inosservata. Sagafilmworks GmbH

Come è riuscita a rimanere nascosta per 31 anni? Per decenni si è pensato che la giovane tedesca Petra P. fosse morta. Poi, per caso, è riapparsa.

Nel 1984 Petra P., una studentessa 24enne di Braunschweig, scomparve senza lasciare traccia. La polizia la cercò attivamente per anni, ma senza successo. E alla fine, nel 1989, fu dichiarata morta.

Sebbene non sia mai stato ritrovato il corpo, sia la polizia che le persone che le stavano intorno erano certe che la giovane donna fosse stata uccisa. Ci fu persino una confessione da parte di un giovane apprendista falegname.

Una sparizione pianificata con cura

Un detective in pensione, che all'epoca indagò sul caso, ha parlato al programma televisivo RTL «Life». «Per me era chiaro che Petra fosse stata uccisa. Ci avrei scommesso 100.000 euro».

Ma, nel 2015, la donna è improvvisamente riapparsa - viva e vegeta - davanti a lui, cosa che l'investigatore fatica a comprendere ancora oggi. «All'epoca avevo 41 anni di servizio in polizia e non avevo mai sentito nulla di simile. Ora capisco perché i terroristi possono rimanere nascosti per 30 anni».

Petra P. aveva pianificato la sua scomparsa con largo anticipo. Ha prelevato 3.000 marchi dal suo conto corrente e ha portato con sé solo pochi oggetti. «Ho dato le chiavi al mio coinquilino. Non volevo portarle con me», racconta.

Per 31 anni ha vissuto sotto lo pseudonimo di Susanne Schneider, senza essere riconosciuta e svolgendo anche diversi lavori. Per non farsi scoprire, ha sempre pagato l'affitto in contanti. Non possedeva un'auto, non andava in vacanza, non aveva un'assicurazione sanitaria e non andava dal medico.

Sfuggire al proprio passato

La sua ricomparsa è avvenuta per puro caso. Nel 2015 un vicino si è accorto di un furto nel suo appartamento a Düsseldorf. Quando la polizia è intervenuta, Petra ha dovuto fornire un documento di identità. Ma tutto ciò che aveva era la sua vecchia carta.

Petra P. ha tenuto a lungo segreti i motivi della sua scomparsa. Solo di recente ha parlato del perché voleva ricostruirsi una nuova vita: «Credo di essere diventata schizofrenica».

Il passato la perseguita ancora. Avrebbe subito abusi sessuali nei primi cinque anni di vita. «All'epoca non lo sapevo. Ho represso il fatto di essere stata abusata».

È anche per questo che ancora oggi non ha voluto contattare la sua famiglia.