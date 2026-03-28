Traffico stradaleGià 10 km di coda davanti al portale nord del San Gottardo
SDA
28.3.2026 - 10:21
Questo sabato mattina, con l'avvicinarsi delle festività pasquali, si registrano già code lunghe 10 chilometri davanti al portale nord della galleria del San Gottardo con tempi di attesa tra Erstfeld e Göschenen (UR) fino a un'ora e trenta minuti, stando alle informazioni fornite dal Touring Club Svizzero (TCS).
Keystone-SDA
28.03.2026, 10:21
SDA
#A2 - Lucerna -> S. Gottardo - tra Erstfeld e Göschenen traffico congestionato, traffico bloccato per 10 km, ritardi fino a 1 ora e 30 minuti
Colonne di veicoli della stessa lunghezza e sempre sull'asse autostradale del San Gottardo in direzione sud, erano già state segnalate ieri sempre dal TCS.
A metà marzo, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) aveva indicato di prevedere traffico intenso, lunghe code e notevoli disagi alla viabilità in concomitanza con le festività pasquali, in particolare sugli assi nord-sud del San Gottardo e del San Bernardino.