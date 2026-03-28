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Traffico stradale Già 10 km di coda davanti al portale nord del San Gottardo

SDA

28.3.2026 - 10:21

Il traffico delle festività pasquali si fa già sentire al tunnel del Gottardo (immagine illustrativa).
Il traffico delle festività pasquali si fa già sentire al tunnel del Gottardo (immagine illustrativa).
KEYSTONE

Questo sabato mattina, con l'avvicinarsi delle festività pasquali, si registrano già code lunghe 10 chilometri davanti al portale nord della galleria del San Gottardo con tempi di attesa tra Erstfeld e Göschenen (UR) fino a un'ora e trenta minuti, stando alle informazioni fornite dal Touring Club Svizzero (TCS).

Keystone-SDA

28.03.2026, 10:21

Colonne di veicoli della stessa lunghezza e sempre sull'asse autostradale del San Gottardo in direzione sud, erano già state segnalate ieri sempre dal TCS.

A metà marzo, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) aveva indicato di prevedere traffico intenso, lunghe code e notevoli disagi alla viabilità in concomitanza con le festività pasquali, in particolare sugli assi nord-sud del San Gottardo e del San Bernardino.

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