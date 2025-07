Un'ondata di caldo ha colpito il Giappone. (Immagine d'archivio). Keystone

Sono state oltre 10.000 in Giappone le persone che hanno dovuto fare ricorso a cure ospedaliere nell'ultima settimana a causa del caldo eccessivo.

Keystone-SDA SDA

Secondo i dati diffusi dall'Agenzia nazionale per la gestione degli incendi si tratta del dato più alto finora registrato quest'anno, con temperature che hanno superato i 35 gradi in centinaia di punti di osservazione lungo l'arcipelago.

Nei sette giorni a partire dal 21 luglio, 10.804 persone sono state ricoverate in ospedale a causa di colpi di calore e altri disturbi, dice il bollettino, con 16 decessi in 14 diverse prefetture del Paese. Il 55,6% delle persone ricoverate in ospedale aveva un'età superiore a 65 anni.

Nella giornata di martedì le temperature hanno superato i 35 gradi in oltre 300 dei 914 punti di osservazione nazionali, il numero più alto da quando sono disponibili dati comparativi nel 2010, con record registrati in 37 località, tra cui Gujo nella prefettura di Gifu, nel Giappone centrale, dove si sono sfiorati i 40 gradi.