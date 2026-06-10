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Giappone Catturato l'orso nero dopo giorni di ricerche vicino a Tokyo

SDA

10.6.2026 - 13:21

Le autorità ritengono che l'orso catturato sia lo stesso che era stato avvistato più volte nella zona a partire da sabato, costringendo alla chiusura di tutte le scuole.
Le autorità ritengono che l'orso catturato sia lo stesso che era stato avvistato più volte nella zona a partire da sabato, costringendo alla chiusura di tutte le scuole.
Keystone

Un orso nero è stato catturato in un'area residenziale di Utsunomiya, una città 100 chilometri a nord di Tokyo, al termine di una caccia durata più giorni che ha tenuto col fiato sospeso l'intera nazione.

Keystone-SDA

10.06.2026, 13:21

10.06.2026, 14:20

L'animale, un esemplare adulto stimato intorno ai 100 chilogrammi e lungo circa un metro, è stato individuato nascosto nel giardino di un'abitazione privata, a quasi due chilometri a sud della maggiore stazione ferroviaria.

I primi avvistamenti risalivano alla sera di sabato, in un quartiere residenziale nella zona nord della città in più punti del centro urbano, tra cui il campus dell'Università di Utsunomiya e il parcheggio di un centro commerciale.

Negli ultimi giorni le forze dell'ordine, i cacciatori locali e i tecnici municipali avevano condotto ricerche coordinate con l'ausilio di droni a infrarossi, decidendo in via precauzionale la chiusura di tutti i 94 istituti scolastici comunali per due giorni consecutivi.

Le autorità, tuttavia, non escludono la presenza di un secondo esemplare in libertà e hanno annunciato il proseguimento delle operazioni di sorveglianza.

L'episodio è solo l'ultimo di una serie di allarmi sempre più frequenti su scala nazionale: secondo i dati del Ministero dell'ambiente nel solo anno fiscale 2025 il Giappone ha registrato un record di 238 casi di aggressione da parte di orsi, con 13 vittime.

La popolazione di orsi neri asiatici nel paese è triplicata dal 2012, complici i cambiamenti climatici, la riduzione delle attività di caccia e l'espansione delle aree rurali abbandonate.

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