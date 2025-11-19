  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Giappone Enorme incendio nella città di Oita, un morto e 170 edifici distrutti

SDA

19.11.2025 - 11:57

La causa del sinistro è ancora in fase di accertamento.
La causa del sinistro è ancora in fase di accertamento.
Keystone

Un enorme incendio è scoppiato nella città di Oita, sull'isola giapponese di Kyushu, danneggiando almeno 170 edifici e costringendo i residenti a evacuare, hanno riferito le autorità.

Keystone-SDA

19.11.2025, 11:57

19.11.2025, 12:04

Il rogo vasto quanto sette campi da calcio ha bruciato diversi edifici residenziali nei pressi di un porto peschereccio, scrive l'emittente pubblica britannica Bbc. I media locali affermano che una persona è morta. La causa del sinistro è ancora in fase di accertamento.

Si tratta del più grande incendio urbano in Giappone dal 1976, escludendo quelli causati dai terremoti.

I più letti

Stefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»
Xhaka sui tifosi kosovari: «È l'ultima cosa che mi aspettavo»
Un'insegnante ha inserito un tampone in una 13enne durante un campo estivo in Ticino?
Il mercatino di Natale a Zurigo vieta i contanti e minaccia multe molto salate
Quando Senderos teneva in braccio una stella dell'attuale Nazionale

Altre notizie

Svizzera orientale. Cinque allievi poliziotti sospesi per razzismo e sessismo

Svizzera orientaleCinque allievi poliziotti sospesi per razzismo e sessismo

Al Tribunale federale. Uomo condannato per pratiche sessuali sadomasochistiche senza consenso

Al Tribunale federaleUomo condannato per pratiche sessuali sadomasochistiche senza consenso

Le autorità indagano. Un'insegnante ha inserito un tampone in una 13enne durante un campo estivo in Ticino?

Le autorità indaganoUn'insegnante ha inserito un tampone in una 13enne durante un campo estivo in Ticino?