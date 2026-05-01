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Un caso macabro Incenerisce il corpo della moglie in uno zoo, arrestato un uomo in Giappone

SDA

1.5.2026 - 13:09

L'uomo ha ammesso di aver utilizzato l'inceneritore dello zoo, destinato allo smaltimento dei rifiuti e degli animali morti, per bruciare il corpo della moglie. (Foto simbolica)
L'uomo ha ammesso di aver utilizzato l'inceneritore dello zoo, destinato allo smaltimento dei rifiuti e degli animali morti, per bruciare il corpo della moglie. (Foto simbolica)
Keystone

Un uomo è stato arrestato in Giappone per aver bruciato il corpo della propria moglie deceduta in un inceneritore dello zoo in cui lavorava, nel nord del Paese. Lo rende noto l'agenzia AFP.

Keystone-SDA

01.05.2026, 13:09

Le forze dell'ordine hanno arrestato l'uomo, sospettato di aver trasportato il cadavere della coniuge 33enne «verso un sito turistico» sull'isola di Hokkaido e di «averlo distrutto tramite incenerimento sul posto», ha precisato all'AFP un responsabile della polizia locale.

Le cause della sua morte non sono tuttavia state specificate.

Durante un precedente interrogatorio, l'uomo ha ammesso di aver utilizzato l'inceneritore dello zoo, destinato allo smaltimento dei rifiuti e degli animali morti, per bruciare il corpo «per diverse ore».

Le sue confessioni hanno portato la polizia a perquisire l'inceneritore alla ricerca dei resti, la cui parziale scoperta ha consentito l'arresto dell'uomo.

La moglie era preoccupata

Quando era in vita, la moglie aveva confidato con preoccupazione ad alcuni conoscenti che il marito la minacciava di «bruciarla fino a non lasciare alcuna traccia» di lei, ha riferito l'emittente pubblica NHK, citando fonti vicine all'indagine.

Questo macabro caso ha costretto lo zoo di Asahiyama, una popolare attrazione turistica ma chiusa dall'inizio di marzo per lavori di manutenzione prima dell'estate, a rinviare la riapertura prevista per mercoledì.

«Lo zoo sta attraversando attualmente una situazione estremamente difficile», ha dichiarato Hirosuke Imazu, sindaco della città di Asahikawa, che gestisce la struttura, sempre secondo la NHK.

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