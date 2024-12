Una fuoriuscita di Pfas da una base americana potrebbe rappresentare un pericolo per la popolazione (foto d'archivio: una veduta di Tokyo). Keystone

Il governo giapponese ha condotto un'ispezione in loco della base aerea statunitense di Yokota, a sud-ovest di Tokyo, per una possibile fuoriuscita di sostanze chimiche, dette Pfas, che potrebbero avere effetti nocivi sulla salute umana.

Keystone-SDA SDA

Funzionari dei ministeri della Difesa e dell'Ambiente, assieme al personale del governo metropolitano della capitale, riferiscono i media locali, hanno visitato nei giorni scorsi la base per ispezionare un'area di addestramento antincendio dove si ritiene sia stato utilizzato un agente estinguente contenente Pfas.

Riconoscendo le preoccupazioni dei residenti, il ministro della Difesa Gen Nakatani ha dichiarato che il governo lavorerà per assicurare che «le misure ambientali all'interno e intorno alle strutture militari statunitensi in Giappone rispettino le linee guida», spiegando che è in corso anche l'analisi di campioni d'acqua di un bacino idrico nel sito di addestramento, in base a un accordo tra Giappone e Stati Uniti che consente ai funzionari locali di entrare nelle basi militari statunitensi sul territorio per condurre indagini ambientali.

Pfas è un termine che indica un gruppo di oltre 10.000 sostanze chimiche artificiali che includono Pfos, o acido perfluoroottanesolfonico, e Pfoa, o acido perfluoroottanoico. Utilizzati in un'ampia gamma di prodotti, tra cui estintori a schiuma e rivestimenti per padelle, i Pfas sono noti come «forever chemicals» particolarmente resistenti ai processi naturali di degradazione, e si accumulano facilmente nell'ambiente.

L'esposizione a determinati livelli di Pfas può comportare un aumento del rischio di alcuni tipi di cancro.