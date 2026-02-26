  1. Clienti privati
Demografia In Giappone nascite ai minimi storici nel 2025: in calo del 2,1%

SDA

26.2.2026 - 11:06

La crisi demografica in Giappone si fa sempre più acuta. (Immagine d'archivio).
Keystone

Per il decimo anno consecutivo il Giappone registra il minimo storico delle nascite, confermando un declino demografico che procede a ritmo più rapido rispetto alle stime ufficiali, e che rappresenta una delle principali sfide strutturali per il Paese.

Keystone-SDA

26.02.2026, 11:06

26.02.2026, 11:43

Secondo i dati preliminari diffusi dal ministero della Salute, nel corso dell'anno sono nati 705.800 bambini, il livello più basso dall'inizio delle rilevazioni statistiche, avviate nel 1899. Il dato, che include anche i residenti stranieri, segna una flessione del 2,1% rispetto al 2024.

La contrazione delle nascite, alimentata dal rapido invecchiamento della popolazione e dalle crescenti difficoltà economiche legate all'inflazione, non mostra segnali di arresto, mentre la «flessione naturale» della popolazione – la differenza tra decessi e nascite – raggiunge il record assoluto di 899.845 unità.

Gli analisti attribuiscono il fenomeno a una combinazione di fattori economici e sociali: da un lato l'erosione del potere d'acquisto incide sulle scelte familiari; dall'altro, si consolida un cambiamento nelle priorità individuali: cresce il numero di persone che posticipano matrimonio e genitorialità oppure scelgono di non avere figli.

L'anticipo del trend negativo rispetto alle proiezioni ufficiali è significativo: l'Istituto nazionale di ricerca sulla popolazione stimava che la soglia delle 710.000 nascite non sarebbe stata sfiorata prima del 2042. Il dato reale ha quindi anticipato i tempi di quasi vent'anni, confermando l'urgenza di fronteggiare la crisi demografica senza precedenti in atto nel Paese.

