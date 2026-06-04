  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Mondiali 2026
  5. Champions League
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Società In Giappone le nascite e la fertilità hanno raggiunto i minimi storici nel 2025

SDA

4.6.2026 - 07:24

In Giappone il 2025 segna il 19esimo anno consecutivo di contrazione demografica (foto simbolica)
In Giappone il 2025 segna il 19esimo anno consecutivo di contrazione demografica (foto simbolica)
Keystone

Il Giappone registra nel 2025 un nuovo minimo storico sul fronte demografico, con il numero più basso di nascite dall'inizio delle rilevazioni statistiche nel 1899.

Keystone-SDA

04.06.2026, 07:24

04.06.2026, 08:23

Secondo i dati preliminari diffusi dal ministero della Salute e del Welfare, i nuovi nati sono stati poco più di 671mila, in calo del 2,2% rispetto all'anno precedente, pari a quasi 15mila nascite in meno.

La flessione segna il decimo anno consecutivo di diminuzione delle nascite e si accompagna a un ulteriore peggioramento del tasso di fertilità totale, sceso a 1,14 figli per donna, nuovo minimo storico per il Paese.

Il dato supera in negativo le proiezioni ufficiali.

L'Istituto nazionale di ricerca sulla popolazione e la sicurezza sociale aveva infatti previsto nel 2023 circa 749mila nascite per il 2025, ipotizzando un livello analogo a quello registrato soltanto intorno al 2040.

Sul fronte della mortalità, i decessi sono diminuiti per la prima volta negli ultimi cinque anni, attestandosi a 1'589'489 unità, con una riduzione di quasi 16mila casi rispetto all'anno precedente; un andamento che le autorità collegano in parte alla diminuzione dei decessi legati al Covid-19.

Nonostante il lieve calo della mortalità, il saldo naturale della popolazione resta ampiamente negativo, con i decessi che continuano a superare di gran lunga le nascite.

Il 2025 segna così il diciannovesimo anno consecutivo di contrazione demografica, confermando le difficoltà del Giappone nel contrastare l'invecchiamento della popolazione e il persistente declino delle nascite.

I più letti

Il clamoroso fallimento di Trump con l'Iran in 5 punti
Cacciati per ristrutturare, ritrovano casa loro su Booking a 8'200 franchi al mese
Secondo un esperto lavare il bucato a 40 gradi fa male, ma è davvero così?
Lo Zoo di Zurigo sopprime un cucciolo di elefante poco dopo la sua nascita
Ecco tutti i cambiamenti che entrano in vigore in Svizzera in giugno

Altre notizie

India. In fiamme un bed and breakfast a New Delhi, almeno 21 morti

IndiaIn fiamme un bed and breakfast a New Delhi, almeno 21 morti

Arte concettuale. Rubata di nuovo la «banana» di Cattelan dal Centre Pompidou-Metz

Arte concettualeRubata di nuovo la «banana» di Cattelan dal Centre Pompidou-Metz

Biologia. Le api allevano le loro regine come a Buckingham Palace

BiologiaLe api allevano le loro regine come a Buckingham Palace