  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Demografia In Giappone c'è il calo di popolazione più ampio dal 1920. Ecco i dati

SDA

29.5.2026 - 10:21

Continua a diminuire la popolazione giapponese. (Immagine d'archivio).
Continua a diminuire la popolazione giapponese. (Immagine d'archivio).
Keystone

Scende del 2,5% la popolazione del Giappone nel 2025, a poco più di 123 milioni di abitanti, segnando un calo record di oltre tre milioni di unità rispetto al censimento precedente del 2020.

Keystone-SDA

29.05.2026, 10:21

29.05.2026, 10:30

È quanto emerge dai dati preliminari quinquennali diffusi dal ministero degli Affari Interni, che confermano il terzo declino consecutivo dalla rilevazione del 2015 e il più marcato dalla prima edizione del 1920.

Il portavoce del governo, Minoru Kihara, ha riconosciuto come i dati «confermino ancora una volta l'approfondirsi del declino demografico nel Paese», annunciando l'adozione di «misure ampie e coordinate» per fronteggiare l'emergenza.

Tra le cause strutturali, il ministero cita l'invecchiamento accelerato della popolazione e il saldo naturale negativo, con i decessi che continuano a superare le nascite. I dati ufficiali indicano che nel 2025 sono nati 705.800 bambini, il decimo calo consecutivo su base annua.

Sul fronte geografico, il fenomeno aggrava gli squilibri territoriali già esistenti: la sola area metropolitana di Tokyo concentra ora il 30,1% della popolazione nazionale, superando per la prima volta la soglia del 30%.

La capitale e l'isola di Okinawa sono le uniche prefetture in crescita demografica, con aumenti rispettivamente dell'1,4% e dello 0,1%, mentre le restanti 45 prefetture registrano tutte contrazioni.

In controtendenza rispetto al calo generale, la componente straniera è salita a circa 3,21 milioni di residenti, superando il record di 2,75 milioni del 2020.

Tuttavia, il tema dell'immigrazione resta politicamente sensibile: la premier Sanae Takaichi ha indicato di voler introdurre misure più restrittive sui flussi migratori, rendendo più difficile un ricorso strutturale all'immigrazione come leva demografica.

Risultati limitati hanno avuto i tentativi delle municipalità locali di incentivare matrimoni e natalità, attraverso app di incontri, sussidi all'infanzia e congedi parentali agevolati.

A livello globale, secondo le stime Onu il Giappone è il dodicesimo Paese più popoloso al mondo e rappresenta l'1,5% della popolazione totale. Tra le venti nazioni più abitate, soltanto Giappone, Cina, Russia e Thailandia hanno registrato un calo tra il 2020 e il 2025, con il Giappone in cima a questa classifica negativa.

Ecco come mai. All'improvviso un esperto rende attenti sull'estinzione degli europei bianchi

Ecco come maiAll'improvviso un esperto rende attenti sull'estinzione degli europei bianchi

I più letti

Fuori dai Mondiali di hockey, la Svezia s'infuria dopo il fallo di Meier: «Arbitro vigliacco»
Intervento di soccorso per Belen Rodriguez, Caterina Balivo minaccia i giornalisti
Trump si vendica: sotto indagine Jean Carroll, l'accusò di stupro
Sommer, Odermatt, Ermotti e non solo: ecco i giovani superricchi della Svizzera
Malgin: «Incredibile vedere Federer nello spogliatoio», Niederreiter: «Siamo un gruppo che si sacrifica»

Altre notizie

EuroMillions. Stesso banco, stessa settimana, due milionari: ecco la curiosa storia del comune di Cassis

EuroMillionsStesso banco, stessa settimana, due milionari: ecco la curiosa storia del comune di Cassis

Austria. Cospirò nell'attentato a Taylor Swift, 21enne condannato a 15 anni

AustriaCospirò nell'attentato a Taylor Swift, 21enne condannato a 15 anni

Spazio. Razzo di Blue Origin esplode sulla rampa di lancio durante i test

SpazioRazzo di Blue Origin esplode sulla rampa di lancio durante i test