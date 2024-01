Soccorritori al lavoro tra le macerie. Keystone

Il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Giappone centrale il giorno di Capodanno è salito a 62: lo hanno reso noto le autorità locali.

I feriti sono più di 300, di cui 20 gravi, ha inoltre affermato un funzionario della prefettura di Ishikawa intervistato dall'agenzia di stampa francese Afp.

Intanto, un'altra forte scossa, di magnitudo 5.5, ha colpito questa mattina la costa centro-occidentale del Paese, riporta sul suo sito l'Agenzia meteorologica nazionale. Non sono state emesse allerte tsunami.

Il nuovo sisma è stato registrato alle 10.54 ora locale (le 2.54 in Svizzera) nella regione di Noto, nella prefettura di Ishikawa, ad una profondità di 10 km. Per il momento non ci sono notizie di ulteriori vittime, feriti o danni.

SDA