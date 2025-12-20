  1. Clienti privati
87esima edizione A Ginevra in 4200 nel lago a 8,7 gradi per la Coupe de Noël

SDA

20.12.2025 - 17:46

C'è chi ha nuotato travestito da pirata.
C'è chi ha nuotato travestito da pirata.
Keystone

Circa 4200 persone partecipano questa fine settimana alla 87esima edizione della Coupe de Noël nuotando nelle acque a 8,7 gradi del Lemano a Ginevra.

Keystone-SDA

20.12.2025, 17:46

20.12.2025, 17:54

La maggior parte dei partecipanti, 3700, si tuffa per piacere, spesso mascherati, nuotando per 100 metri. Cinquecento persone sono invece iscritte nelle categorie di competizione, che si terranno domani, indicano gli organizzatori.

Organizzata da Genève Natation, la manifestazione si è tenuta per la prima volta nel 1933.

