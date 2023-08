Un incendio scoppiato sabato mattina all'alba ha completamente distrutto il tetto dell'ex cinema «Le Plaza» a Ginevra, vicino alla stazione Cornavin. I pompieri, confrontati con un intervento complicato, sono riusciti a domare le fiamme solo dopo 13 ore.

Rogo Cinema Plaza Ginevra I vigili del fuoco hanno dovuto faticare ben 13 ore per spegnere il rogo. Immagine: KEYSTONE L'intervento è tato molto complicato. Immagine: KEYSTONE Ingenti le forze messe in campo. Immagine: KEYSTONE Rogo Cinema Plaza Ginevra I vigili del fuoco hanno dovuto faticare ben 13 ore per spegnere il rogo. Immagine: KEYSTONE L'intervento è tato molto complicato. Immagine: KEYSTONE Ingenti le forze messe in campo. Immagine: KEYSTONE

L'allerta era giunta ieri poco prima delle 05.30. Arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno dovuto dapprima tagliare il rivestimento in rame per lottare contro le fiamme ed evitare che il fuoco si propagasse agli edifici vicini, ha indicato un portavoce dei pompieri ginevrini a Keystone-ATS.

Poi hanno scaricato migliaia di litri d'acqua. L'operazione è stata definita molto tattica e tecnica.

Tetto troppo fragile

In un primo momento, i pompieri camminavano sul tetto. Ma, gli architetti li hanno messi in guardia sull'instabilità dell'edificio, visto che le arcate in alluminio che sostengono il tetto sono state rese fragili da lavori di ristrutturazione, oltre che dal rogo.

Allora è stato utilizzato un camion munito di una gru per assicurare i pompieri che portavano un'imbracatura durante l'intervento.

Domate le fiamme solo alla 1h00 di mattina

A causa dell'intenso fumo dipanatosi, le strade intorno all'ex cinema sono state chiuse, come indicato dalla app Alertswiss dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

Domenica mattina verso l'1.00, l'incendio – che ha interessato solo la sala cinematografica e non gli altri edifici del complesso – è stato finalmente domato.

In breve la storia del Cinema Plaza

Realizzato dall'architetto ginevrino Marc-Joseph Saugey e inaugurato nel 1952, «Le Plaza» era, con i suoi 1250 posti, il più grande cinema di Ginevra e uno dei più grandi in Svizzera.

Chiusa dal 2004, la sala era stata iscritta tra gli esempi architetturali pregiati degli anni 1950. Il Consiglio di Stato ci ha poi ripensato nel 2011.

Condannato alla distruzione, l'edificio era stato riacquistato dalla Fondazione Wilsdorf nel 2019, dopo una lunga battaglia condotta da un gruppo di cittadini per salvarlo.

È tuttora in fase di ristrutturazione per diventare, dal 2025, un centro culturale cinematografico con la possibilità di accogliere manifestazioni pubbliche.

L'ex proprietario dei luoghi progettava invece di raderlo al suolo e costruire al suo posto un centro commerciale.

mp, ats