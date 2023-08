Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

La fuga di una mucca, durata tre giorni, è giunta al termine: l'animale che si era dileguato nella notte tra lunedì e martedì dal mattatoio di Loëx, nel Canton Ginevra, è stato catturato ieri sera dalla polizia ginevrina che l'ha neutralizzato con due iniezioni ipodermiche.

La mucca, dal peso di 650 chili, è stata segnalata vagante sulla strada di Chancy (GE) ieri sera e rappresentava un pericolo per gli utenti della strada. «Siamo intervenuti», ha detto il portavoce della polizia ginevrina Alexandre Brahier. Un drone ha permesso di trovare il nascondiglio della mucca.

Quest'ultima è stata poi attirata dalla polizia in un'area aperta e addormentata con due frecce ipodermiche. L'animale è stato restituito al suo proprietario, che lo ha riportato nel suo recinto originale. La polizia non ha voluto abbattere il bovino perché si aggirava in zone abitate.

ev, ats