Misura senza precedenti Ginevra: trasporti pubblici gratuiti per l'allarme ozono

SDA

12.8.2025 - 21:55

Tram a Ginevra
Tram a Ginevra
Keystone

Ginevra si prepara a una misura senza precedenti in Svizzera: domani, a causa di un picco di inquinamento da ozono, i trasporti pubblici saranno gratuiti su tutto il territorio cantonale.

Keystone-SDA

12.08.2025, 21:55

12.08.2025, 21:58

Lo ha annunciato in serata il Dipartimento del territorio, che ha anche deciso di vietare l'accesso al centro cittadino ai veicoli con maggiore impatto ambientale.

Le misure, che prevedono anche la limitazione della velocità in autostrada a 80 km/h, resteranno in vigore, con eventuali proroghe, fino alla fine dell'episodio di inquinamento, hanno precisato le autorità.

Dal 2020, il cantone prevede la gratuità dei trasporti il giorno successivo al superamento della soglia di 180 μg/m3 di ozono. Oggi questa condizione è stata ampiamente superata: la stazione di rilevamento di Meyrin (GE) ha registrato quasi 230 μg/m3.

