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Gioco illegale Sequestrati cinque presunti apparecchi da gioco in quattro stabilimenti in Svizzera

SDA

27.4.2026 - 15:39

Sono intervenute le polizie cantonali di Vaud, Ginevra e Friburgo. (Foto simbolica)
Sono intervenute le polizie cantonali di Vaud, Ginevra e Friburgo. (Foto simbolica)
Keystone

Una perquisizione congiunta tra la CFCG e le polizie cantonali di Friburgo, Ginevra e Vaud ha permesso venerdì di sequestrare cinque presunti apparecchi per gioco da casinò, 2000 franchi cash e documenti contabili in quattro stabilimenti d'intrattenimento.

Keystone-SDA

27.04.2026, 15:39

27.04.2026, 16:06

Le quattro case da gioco, prive della concessione necessaria, due nel canton Ginevra, una nel canton Friburgo e una nel canton Vaud, sono state controllate contemporaneamente, per ottenere un «effetto sorpresa», spiega un comunicato odierno della Commissione federale delle case da gioco (CFCG). È durante queste perquisizioni che le autorità hanno preso possesso dei cinque apparecchi di tipo «Pink Date» e di documenti contabili.

Uno dei due stabilimenti ginevrini era già stato perquisito la sera prima, in seguito a una segnalazione anonima secondo la quale vi sarebbero stati organizzati tornei di poker illegali con poste elevate. In questa circostanza, mentre un gruppo di persone stava giocando a poker, la CFCG ha confiscato circa 2000 franchi in contanti.

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