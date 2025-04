Il ponte Kornhaus nell'Emmental tornerà ad avere questo aspetto?! Instagram

Come ogni anno, il 1. aprile i giornali e le istituzioni svizzere prendono in giro i loro lettori. Ecco alcune informazioni che potrebbero essere vere, ma che probabilmente sono scherzi.

Keystone-SDA

CARNE: il Tages-Anzeiger sa come verrà utilizzato il mattatoio nel centro di Zurigo dopo la sua chiusura nell'estate del 2026: oltre ai campi da gioco, in una nuova sala verrà allestita una macelleria «didattica». Tutti gli scolari della città potranno vedere come un animale viene trasformato in carne.

L'obiettivo è quello di sensibilizzare i bambini al consumo di carne, indica il Tages-Anzeiger che cita documenti finora non noti del dipartimento di salute pubblica di Zurigo e dell'Alta scuola d'arte di Zurigo. Il progetto è stato criticato dai genitori: la città organizza un dibattito davanti al mattatoio.

AUTOSTRADE: dopo il rifiuto del popolo svizzero di ampliare diversi tratti autostradali, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) vuole rivalutare la striscia erbosa centrale, ha annunciato oggi l'ex consigliere nazionale ed ex consigliere di Stato ecologista neocastellano Fernand Cuche.

Egli auspica siano messe piante da frutto (ribes, mirtilli, fragole e persino viti) e propone l'autoraccolta. Ciò trasformerebbe, secondo Cuche, le code in autostrada in «momenti di convivialità, incontro e condivisione».

AUTOSTRADE: l'Associazione traffico e ambiente (ATA) lancia una nuova app di incontri per gli utenti della strada. Si chiama «Green Date» e tiene conto delle abitudini di mobilità personali.

D'ora in poi, «gli amanti dei SUV non dovranno più correre il rischio di scoprire al primo incontro che l'altra persona è arrivata in bicicletta», scrive l'ATA.

FORMAGGIO: il ponte Kornhaus di Berna è stato rinnovato e ribattezzato: il nome è ora «Emmentaler Switzerland Brücke», comunica il servizio stampa Emmentaler Svizzera. Dopo una delle migliori stagioni sciistiche di tutti i tempi, Berna onora così i risultati eccezionali degli sciatori elvetici.

Con il suo «aspetto iconico» di un Emmental gigante e i suoi famosi buchi, il ponte attira l'attenzione di tutti ed è un omaggio alla leggendaria nazione sciistica della Svizzera. Una donna ingegnere civile del team del progetto spiega che è stata sviluppata una tecnica di costruzione completamente nuova, utilizzando materiali permeabili all'aria, che non solo conferisce alla struttura un'autenticità visiva, ma anche un'incredibile leggerezza – «proprio come il vero Emmental!».

SCOUT – Il Movimento Scout Svizzero ha annunciato oggi in un comunicato due nuovi capi di abbigliamento ufficiali: scarpe da ginnastica bianche e un ombrello. I nuovi capi di abbigliamento sono destinati a «rafforzare il senso di appartenenza e sono adatti alla vita quotidiana degli scout», viene indicato.

Le scarpe da ginnastica bianche simboleggiano il moderno spirito di squadra e l'ombrello sottolinea la resistenza degli scout alle intemperie, scrive il movimento.