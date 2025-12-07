Giornalista incontra la presunta figlia di Putin a Parigi e la bombarda di domande critiche 04.12.2025

Un giornalista del canale televisivo ucraino «TSN» affronta la presunta figlia di Putin per le strade di Parigi. Il filmato lo mostra mentre le chiede di affrontare pubblicamente il padre.

Un giornalista ucraino incontra per le strade di Parigi la presunta figlia del presidente russo Vladimir Putin.

La ragazza vivrebbe nella capitale francese con il nome di Luiza Rozova e lavorerebbe come artista.

La ragazza vivrebbe nella capitale francese con il nome di Luiza Rozova e lavorerebbe come artista.

Il video mostra come il giornalista cerchi di convincere la donna a combattere dalla parte dell'Ucraina in guerra. Mostra di più

«Puoi venire a Kiev e aiutare con la difesa aerea», suggerisce il giornalista a una donna con i capelli biondi incontrata per le strade di Parigi. Si tratterebbe infatti di Elizaveta Krivonogikh, figlia illegittima del presidente russo Vladimir Putin.

Pare che la 22enne viva dal 2020 nella capitale francese sotto il nome di Luiza Rozova e che faccia l'artista. Secondo il canale televisivo ucraino «TSN», il giornalista l'ha incontrata fuori da una galleria nel 20° arrondissement mercoledì sera alle 23:00.

Ha cercato di conversare con la giovane donna, parlando del suo presunto padre e ponendo domande critiche. La ragazza ha reagito in modo taciturno e ricordando al reporter che non ha il permesso di filmare.

Nonostante ciò, il reporter ucraino ha insistito e l'ha inseguita: «Appoggi la politica di tuo padre?», le ha chiesto.

La presunta figlia di Putin ha risposto: «Cosa c'entro io?». Segue un botta e risposta di domande e risposte. L'uomo si è offerto persino di pagarle il biglietto aereo per Kiev.