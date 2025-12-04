Kweku Adoboli nel 2012 in una pausa del processo a Londra. (foto d'archivio). L'ex trader di UBS è al centro del documentario "The Narrative" che aprirà le Giornate cinematografiche di Soletta il prossimo 21 gennaio. Keystone

Due registi svizzeri hanno approfondito lo scandalo dell'ex cambista di UBS Kweku Adoboli, condannato nel 2012 per una frode miliardaria. Il loro documentario aprirà la 61a edizione delle Giornate cinematografiche di Soletta.

Keystone-SDA SDA

Il film «The Narrative», di Bernard Weber e Martin Schilt, sarà presentato in prima mondiale il prossimo 21 gennaio, hanno annunciato oggi gli organizzatori del festival.

Il documentario racconta la storia dell'ex cambista di UBS che nel 2011, lavorando presso l'UBS a Londra, provocò perdite valutate a 2,3 miliardi di dollari attraverso speculazioni sugli ETF, i fondi che replicano gli indici.

Condannato a sette anni di carcere, Kweku Adoboli (classe 1980) è stato rilasciato nel 2015, dopo aver scontato metà della pena. Nel 2018 è stato espulso dal Regno Unito verso il Ghana, suo paese d'origine. Le autorità britanniche gli hanno anche imposto un divieto professionale a vita.

«L'uomo Kweku Adoboli»

Figlio di un funzionario delle Nazioni Unite, Adoboli era arrivato in Gran Bretagna da bambino e vi era cresciuto, ma non aveva il passaporto britannico.

Il buco miliardario aveva tra l'altro portato alle dimissioni dell'allora presidente della direzione di UBS Oswald Grübel, al quale era subentrato Sergio Ermotti.

Il film mostra per la prima volta le riflessioni personali di Adoboli e del suo entourage su quanto accaduto. «Il nostro film è un appello a una cultura dell'errore nel settore finanziario e un invito a non cadere in pregiudizi affrettati», spiegano i registi Weber e Schilt in una nota. «In questo caso unico nella storia economica svizzera, desideriamo affrontare la questione della responsabilità in modo nuovo e più sfumato».

Il film esamina anche il potere dei racconti mediatici e mostra chiaramente quanto sia difficile sfuggirvi, secondo Niccolò Castelli, direttore artistico delle Giornate di Soletta: «Il pubblico impara a conoscere non solo il caso, ma anche l'uomo Kweku Adoboli».

Le Giornate di Soletta dal 21 al 28 gennaio

Martin Schilt è produttore e regista indipendente di documentari. Ha diretto e prodotto diversi documentari per il cinema, tra cui «Die Wiesenberger – No Business Like Show Business» con Bernard Weber. Nel 2008 ha fondato insieme a Belinda Sallin la società di produzione zurighese Lucky Film.

Weber lavora dal 1991 come regista indipendente e ha realizzato in particolare il film pluripremiato «Der Klang der Stimme». Produce inoltre documentari con la sua società di produzione Artisan Films.

La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider sarà l'ospite d'onore della cerimonia di apertura. Le Giornate di Soletta si svolgeranno dal 21 al 28 gennaio.

Saranno proiettati circa 150 cortometraggi e lungometraggi nelle categorie documentario, fiction e animazione. Gli organizzatori prevedono oltre 60 000 spettatori. Il programma dettagliato sarà presentato il 10 dicembre.