Cinema Alle Giornate di Soletta narrazioni multiple al centro

SDA

10.12.2025 - 11:31

La direttrice operativa Monica Rosenberg e il direttore artistico Niccolò Castelli hanno presentato il programma della 61esima edizione delle Giornate di Soletta oggi a Berna. (immagine d'archivio)
La direttrice operativa Monica Rosenberg e il direttore artistico Niccolò Castelli hanno presentato il programma della 61esima edizione delle Giornate di Soletta oggi a Berna. (immagine d'archivio)
Keystone

La 61esima edizione delle Giornate di Soletta presenterà molte opere che evitano narrazioni univoche, concentrandosi sulla ricchezza delle sfumature. In totale, verranno presentati 164 film. Lo hanno indicato oggi gli organizzatori.

Keystone-SDA

10.12.2025, 11:31

10.12.2025, 11:59

Delle 164 pellicole selezionate, il 68% sono documentari e il 32% film di finzione. Fra quelli che fanno luce su un nuovo tipo di narrazione, mostrando l'altro lato di una storia, c'è il film di apertura «The Narrative» di Bernard Weber e Martin Schilt, anticipato dagli organizzatori la scorsa settimana. Il documentario è in lizza per il Prix de Soleure, dotato di 60'000 franchi, con altre sette pellicole.

Otto i film a contendersi pure il Prix du public, dotato di 20'000 franchi, tra cui «Becaària» del regista ticinese Erik Bernasconi «. Sei documentari sono invece nominati nella categoria «Visioni», dedicata alle opere prime e seconde, in cui figura anche il documentario «Nessuno vi farà del male» di Dino Hodic, regista di origine bosniaca rifugiatosi in Ticino da bambino. Nella pellicola ripercorre un viaggio all'origine della sua identità trent'anni dopo il massacro di Srebrenica.

La 61esima edizione delle Giornate di Soletta si tiene dal 21 al 28 gennaio.

