Giovane avvocata brasiliana muore nel corso di una visita medica di routine

Un avvocatessa di 22 anni è morta durante una visita medica di routine in Brasile. Leticia Paul ha subito uno shock anafilattico poco prima di una TAC, dopo che le era stato iniettato un mezzo di contrasto: nonostante le cure immediate, non è stato possibile salvarla.

Un esame di routine si è concluso tragicamente per una giovane donna in Brasile: l'avvoca Leticia Paul, 22 anni, è morta la scorsa settimana all'Ospedale Regionale Alto Vale di Rio do Sul, nello stato di Santa Catarina, dopo aver ricevuto un mezzo di contrasto prima di una TAC programmata.

Come riporta il portale brasiliano «G1», la donna è andata in shock anafilattico poco dopo. I medici hanno reagito immediatamente e hanno avviato le misure di terapia intensiva.

La giovane è stata intubata, ma le sue condizioni sono rimaste critiche. Meno di 24 ore dopo, i medici hanno dichiarato la sua morte, come riporta anche «Globo1».

Rischio di agenti di contrasto

Gli agenti di contrasto vengono regolarmente utilizzati negli esami di TAC, risonanza magnetica o radiografia per visualizzare meglio le strutture del corpo.

In rari casi però possono scatenare gravi reazioni allergiche. Secondo l'allergologa Jane da Silva dell'Ospedale Universitario di Santa Catarina, gli episodi fatali si verificano in meno dello 0,01% dei casi.

Questo tipo di shock provoca una reazione di difesa improvvisa e massiccia dell'organismo. I sintomi tipici sono mancanza di respiro, gonfiore alla gola, rapido calo della pressione sanguigna e insufficienza degli organi. Anche con un rapido intervento medico, le conseguenze possono essere fatali.

Un grande lutto per un giovane vivace

Leticia veniva dalla piccola città di Lontras e soffriva di calcoli renali, motivo per cui si sottoponeva a regolari controlli. Si era laureata in legge solo cinque mesi fa e aveva iniziato un corso post-laurea in diritto immobiliare e amministrazione aziendale.

«Era una ragazza vivace con una grande personalità. Leticia amava studiare e lavorava sodo. Sono sicura che un giorno sarebbe diventata un nome famoso nel mondo legale», ha dichiarato la zia Sandra Paul sui media brasiliani.

La morte improvvisa della giovane avvoca ha suscitato grande sconcerto a Santa Catarina e non solo.