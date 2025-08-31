  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco cos'è successo Giovane avvocata brasiliana muore nel corso di una visita medica di routine 

Sven Ziegler

31.8.2025

Leticia Paul è morta all'età di 22 anni.
Leticia Paul è morta all'età di 22 anni.
Facebook

Un avvocatessa di 22 anni è morta durante una visita medica di routine in Brasile. Leticia Paul ha subito uno shock anafilattico poco prima di una TAC, dopo che le era stato iniettato un mezzo di contrasto: nonostante le cure immediate, non è stato possibile salvarla.

Redaktion blue News

31.08.2025, 11:31

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La 22enne Leticia Paul è morta in ospedale dopo uno shock anafilattico.
  • La reazione è stata probabilmente scatenata da un agente di contrasto prima di una TAC
  • Secondo gli esperti, questi incidenti sono estremamente rari e si verificano in meno dello 0,01% dei casi.
Mostra di più

Un esame di routine si è concluso tragicamente per una giovane donna in Brasile: l'avvoca Leticia Paul, 22 anni, è morta la scorsa settimana all'Ospedale Regionale Alto Vale di Rio do Sul, nello stato di Santa Catarina, dopo aver ricevuto un mezzo di contrasto prima di una TAC programmata.

Come riporta il portale brasiliano «G1», la donna è andata in shock anafilattico poco dopo. I medici hanno reagito immediatamente e hanno avviato le misure di terapia intensiva.

La giovane è stata intubata, ma le sue condizioni sono rimaste critiche. Meno di 24 ore dopo, i medici hanno dichiarato la sua morte, come riporta anche «Globo1».

Rischio di agenti di contrasto

Gli agenti di contrasto vengono regolarmente utilizzati negli esami di TAC, risonanza magnetica o radiografia per visualizzare meglio le strutture del corpo.

In rari casi però possono scatenare gravi reazioni allergiche. Secondo l'allergologa Jane da Silva dell'Ospedale Universitario di Santa Catarina, gli episodi fatali si verificano in meno dello 0,01% dei casi.

Questo tipo di shock provoca una reazione di difesa improvvisa e massiccia dell'organismo. I sintomi tipici sono mancanza di respiro, gonfiore alla gola, rapido calo della pressione sanguigna e insufficienza degli organi. Anche con un rapido intervento medico, le conseguenze possono essere fatali.

Un grande lutto per un giovane vivace

Leticia veniva dalla piccola città di Lontras e soffriva di calcoli renali, motivo per cui si sottoponeva a regolari controlli. Si era laureata in legge solo cinque mesi fa e aveva iniziato un corso post-laurea in diritto immobiliare e amministrazione aziendale.

«Era una ragazza vivace con una grande personalità. Leticia amava studiare e lavorava sodo. Sono sicura che un giorno sarebbe diventata un nome famoso nel mondo legale», ha dichiarato la zia Sandra Paul sui media brasiliani.

La morte improvvisa della giovane avvoca ha suscitato grande sconcerto a Santa Catarina e non solo.

I più letti

Vasco Rossi in Puglia con fan invadenti: «Non faccio parte del biglietto vacanza dell’hotel!»
Ecco perché Tiziano Ferro ha cancellato tutti i post su Instagram
È morta Esther Grether, imprenditrice miliardaria e collezionista
La caduta di Irene Pivetti: «Non avevo i soldi per mangiare, mi sono rivolta alla Caritas»
Giovane avvocata brasiliana muore nel corso di una visita medica di routine

Altre notizie 

Medio Oriente. Flottiglia umanitaria guidata da Greta Thunberg pronta a salpare per Gaza

Medio OrienteFlottiglia umanitaria guidata da Greta Thunberg pronta a salpare per Gaza

Scattano le polemiche. Ryanair vuole aumentare i bonus del personale che individua i bagagli fuori misura

Scattano le polemicheRyanair vuole aumentare i bonus del personale che individua i bagagli fuori misura

Scappano spaventati. Mentre in Svizzera i lupi si uccidono, gli USA hanno una soluzione: gli AC/DC!

Scappano spaventatiMentre in Svizzera i lupi si uccidono, gli USA hanno una soluzione: gli AC/DC!