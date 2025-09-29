Un giovane di 22 anni, dato per morto in un incidente stradale, è riapparso al suo funerale, sorprendendo i familiari e gli amici (Immagine simbolica). Keystone

Un giovane argentino, creduto morto in un incidente stradale, ha scioccato tutti presentandosi al proprio funerale, rivelando di essere stato assente per giorni a causa di un viaggio con amici.

Hai fretta? blue News riassume per te Un giovane di 22 anni, dato per morto in un incidente stradale, è riapparso al suo funerale, sorprendendo i familiari e gli amici.

L'incidente aveva coinvolto un camion e il corpo non identificato aveva confuso le autorità, che lo avevano erroneamente associato al ragazzo.

Il giovane ha spiegato di essere stato incosciente dopo aver assunto droga, mentre il vero morto nell'incidente era un altro uomo, Maximiliano Enrique Acosta. Mostra di più

Un evento straordinario ha avuto luogo a Villa Carmela, in Argentina, dove un giovane di 22 anni, creduto morto in un incidente stradale, ha fatto la sua comparsa... al proprio funerale.

I familiari e gli amici, che stavano piangendo la sua presunta scomparsa, sono rimasti sbalorditi quando il ragazzo è apparso davanti a loro.

L'incidente, che aveva coinvolto un camion, aveva lasciato la vittima senza identità a causa delle gravi condizioni del corpo e dell'assenza di documenti.

I genitori del giovane, preoccupati per la sua scomparsa, avevano temuto il peggio e si erano rivolti alla polizia, convinti che il corpo non identificato fosse quello del loro figlio.

«Molti erano spaventati, altri urlavano e piangevano»

La comparsa del ragazzo ha trasformato il dolore in sollievo e incredulità. «Molti erano spaventati, altri urlavano e piangevano. La verità è che eravamo sbalorditi», ha raccontato uno dei presenti.

Il giovane ha spiegato che nei giorni precedenti si trovava in un paese vicino con amici e aveva perso conoscenza dopo aver assunto droga, motivo per cui non era riuscito a contattare nessuno.

La polizia, informata dell'accaduto, ha restituito il corpo alla famiglia corretta. La vittima dell'incidente era Maximiliano Enrique Acosta, 28 anni, la cui scomparsa era stata denunciata pochi giorni prima.

