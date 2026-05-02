«Mezzogiorno sulle alpi», una delle opere più famose di Segantini. Keystone

Per oltre un secolo è rimasto ai margini della narrazione ufficiale dell'arte moderna. Eppure Giovanni Segantini (1858-1899) fu, già in vita, una vera star del panorama europeo, capace di affascinare collezionisti, critici e artisti.

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Oggi Parigi riporta finalmente il maestro del Divisionismo al centro della scena con la prima grande mostra monografica in Francia, ospitata al Museo Marmottan Monet fino al 16 agosto.

L'esposizione, intitolata «Je veux voir mes montagnes», ricostruisce l'intero percorso di un artista visionario, considerato uno dei massimi interpreti del Divisionismo e vicino per sensibilità al simbolismo. Un pittore che ha trasformato la natura alpina in una dimensione quasi spirituale, sospesa tra terra e cielo.

Il più materiale e astratto

L'intero corpus espositivo propone un totale di più di 60 lavori selezionati da musei e collezioni italiane, svizzere e internazionali. A colpire è soprattutto la modernità della sua ricerca.

Wassily Kandinsky, nel suo celebre saggio «Lo spirituale nell'arte», lo definì il più «materiale» e insieme il più astratto dei pittori, per la sua capacità di scomporre la luce fino a renderla vibrazione pura.

Un giudizio che ne anticipa l'influenza su artisti del Novecento come Joseph Beuys e Anselm Kiefer.

Eppure, la sua fortuna in Francia – e più in generale nel canone artistico europeo – è stata a lungo marginale.

Secondo gli studiosi, la centralità della scuola francese tra Ottocento e primo Novecento ha oscurato molti protagonisti italiani e svizzeri.

Segantini, con la sua pittura radicalmente legata alla montagna e alla dimensione interiore, non rientrava nei temi dominanti dell'epoca, legati soprattutto alla città e ai paesaggi urbani.

Una vita senza documenti...da escluso

La sua vita stessa contribuisce al mito. Nato nell'Impero austro-ungarico e rimasto apolide per tutta l'esistenza, Segantini non ottenne mai una vera cittadinanza.

Senza documenti, non poté né studiare regolarmente né sposare la compagna Bice Bugatti. Una condizione di esclusione che si riflette anche nella sua arte, sempre più orientata verso l'isolamento delle Alpi svizzere, dove si trasferì nel 1886.

È proprio tra Savognin e Maloja, nei Grigioni, che nasce la sua produzione più celebre: paesaggi luminosissimi, figure immerse in una natura quasi sacra, animali e scene di vita rurale trasfigurate in visioni simboliche.

Opere come Mezzogiorno sulle Alpi o La vita testimoniano una tecnica innovativa, fatta di pennellate divise e materiali preziosi come oro e argento mescolati al colore.

Un atto di risarcimento storico

Ma questa ricerca aveva anche un prezzo. La mancanza di una formazione accademica completa e l'uso di materiali instabili hanno reso molte sue opere fragili nel tempo, difficili da conservare e da trasportare.

La mostra parigina arriva dunque come un atto di risarcimento storico.

Dopo la riscoperta avvenuta in Svizzera e alcune esposizioni recenti, Segantini torna a Parigi a distanza di 126 anni dalla presentazione del suo Trittico della Natura all'Esposizione universale del 1900.

Un ritorno che non è solo celebrativo, ma anche critico: restituisce a un artista visionario il posto che gli spetta nella storia dell'arte moderna europea.

Segantini, il «pittore delle montagne», esce così definitivamente dall'ombra. E la sua luce alpina, sospesa tra realtà e spiritualità, torna a interrogare il presente.