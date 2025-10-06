Gisele Pelicot arriva al tribunale di Nimes. KEYSTONE

Nel caso degli abusi di Gisèle Pelicot, solo uno dei condannati si è appellato. Il tribunale di Nîmes sta esaminando nuovamente la sentenza contro il 44enne.

Dopo la condanna di 51 uomini in Francia per gli abusi su Gisèle Pelicot, da lunedì un tribunale esamina l'appello di un uomo contro la sua condanna per stupro. Il 44enne è stato condannato a nove anni di carcere alla fine dello scorso anno.

È stato l'unico dei 17 condannati iniziali che hanno fatto ricorso contro la loro condanna a mantenere il suo appello. Il processo davanti al tribunale penale di Nîmes, nel sud della Francia, durerà fino all'8 ottobre.

Dominique Pelicot, l'ex marito di Gisèle, ha confessato in tribunale di aver ripetutamente drogato l'allora moglie per quasi dieci anni, di aver abusato di lei e di averla fatta violentare da estranei.

Ha ricevuto la pena massima di 20 anni di carcere. Anche tutti i 50 coimputati sono stati giudicati colpevoli, soprattutto di stupro aggravato, e condannati a pene detentive comprese tra i 3 e i 15 anni.

Un modello e un'icona femminista

Gisèle (72 anni) aveva insistito affinché il processo si svolgesse in pubblico, facendo in modo che lo stupro e l'abuso sulle donne diventassero oggetto di dibattito pubblico ben oltre i confini della Francia. In poche settimane è diventata un modello e un'icona femminista.

Gli anni di abusi sessuali subiti dalla donna sono stati scoperti per caso. Dominique è stato arrestato nel settembre 2020 dopo aver filmato delle donne sotto le gonne in un supermercato. Gli agenti di polizia hanno esaminato il computer dell'uomo, dove hanno trovato centinaia di foto e video degli abusi sulla moglie.

Forti droghe mescolate al cibo

Gisèle stessa non si era accorta delle aggressioni a causa dei forti farmaci che l'allora marito aveva segretamente mescolato al cibo. La donna avrebbe subito circa 200 stupri. Gli investigatori sospettano anche una dozzina di altri autori che non sono stati identificati.

Dominique aveva cercato il contatto con le decine di uomini su una piattaforma online. Molti degli autori hanno poi dichiarato di aver pensato che la coppia stesse facendo un gioco erotico e di aver negato l'accusa di stupro in tribunale, ad esempio perché l'allora marito era d'accordo.

Anche l'uomo condannato, di cui è in corso l'appello, mantiene questa posizione.

Ulteriori indagini contro il marito condannato

Nel frattempo, Dominique è ancora indagato per lo stupro e l'omicidio di una 23enne a Parigi nel 1991 e per il tentato stupro di una 18enne nella regione di Parigi nel 1999.

In entrambi i casi, l'autore avrebbe usato l'etere per anestetizzare le vittime. Le vittime lavoravano per agenzie immobiliari e sono state aggredite mentre visionavano un appartamento.