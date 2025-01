Rolandas Makrickas mentre apre la porta della basilica di Santa Maria Maggiore a Roma Keystone

L'arciprete coadiutore, cardinale Rolandas Makrickas, ha aperto questo pomeriggio la Porta Santa nella Basilica romana di Santa Maria Maggiore.

Keystone-SDA SDA

Si tratta della quarta e penultima delle Porte Sante aperte a Roma in questo inizio del Giubileo 2025, dopo quelle della Basilica di San Pietro il 24 dicembre e della Casa circondariale di Rebibbia il 26 dicembre, entrambe da parte di papa Francesco, e quella di San Giovanni in Laterano il 29 dicembre per mano del cardinale vicario Baldo Reina.

L'ultima sarà quella di San Paolo fuori le Mura, domenica 5 gennaio alle 10.00, da parte del cardinale arciprete James Harvey.

Dopo il rito di apertura della Porta Santa, attraverso la quale potranno ora transitare i pellegrini del Giubileo, il card. Makrickas ha dato il via alla celebrazione della messa nella Basilica liberiana.