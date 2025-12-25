  1. Clienti privati
Vaticano Giubileo verso la fine, chiusa la Porta santa di Santa Maria Maggiore

SDA

25.12.2025 - 21:01

Il cardinale Rolandas Makrickas, arciprete della basilica papale di Santa Maria Maggiore, durante il rito della chiusura della Porta Santa.
Il cardinale Rolandas Makrickas, arciprete della basilica papale di Santa Maria Maggiore, durante il rito della chiusura della Porta Santa.
Keystone

Nel pomeriggio di oggi, si è tenuto il rito di chiusura della Porta Santa della basilica di Santa Maria Maggiore, una delle quattro basiliche papali ed anche quella dove è sepolto Papa Francesco.

Keystone-SDA

25.12.2025, 21:01

26.12.2025, 08:59

Volge così al termine, un rito dopo l'altro, il Giubileo dedicato alla Speranza. La prima Porta santa ad essere stata chiusa è stata quella, speciale e voluta personalmente da papa Bergoglio, del carcere di Rebibbia. Oggi la cerimonia nella basilica Liberiana.

Seguiranno San Giovanni in Laterano, San Paolo Fuori le Mura e, infine, San Pietro quando a presiedere il rito sarà papa Leone, il 6 gennaio, giorno dell'Epifania.

Oggi, a Santa Maria Maggiore, il cardinale arciprete Rolandas Makrickas ha invitato ad aprirsi all'ascolto della Parola, all'accoglienza dell'altro, al perdono. La speranza è luce da tradurre in preghiera e attenzione ai poveri per essere Chiesa «con il Vangelo tra le mani e il fratello nel cuore», ha detto.

