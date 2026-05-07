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Ecco cosa c'è scritto Un giudice rende pubblico il biglietto lasciato da Epstein prima del suicidio

SDA

7.5.2026 - 07:28

Una foto di Epstein in un rapporto sui detenuti del Federal Bureau of Prisons.
Una foto di Epstein in un rapporto sui detenuti del Federal Bureau of Prisons.
KEYSTONE

Un giudice federale di White Plains, New York, ha reso pubblico il presunto biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima di suicidarsi nell'ambito di un procedimento che coinvolge il suo ex compagno di cella, Nicholas Tartaglione, condannato per quadruplice omicidio.

Keystone-SDA

07.05.2026, 07:28

07.05.2026, 08:24

«Mi hanno investigato per anni e non hanno trovato NIENTE», c'è scritto nella nota firmata dal finanziere pedofilo.

United States District Judge Southern District of New York

Il biglietto, scritto con una grafia disordinata, dice: «Mi hanno indagato per mesi, NON HANNO TROVATO NULLA!!!... È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio. Che volete che faccia? Che scoppi a piangere?! NESSUN DIVERTIMENTO – NON NE VALE LA PENA!!».

Tartaglione, compagno di cella di Epstein presso il Metropolitan Correctional Center di New York, ha dichiarato di aver trovato il biglietto dopo un precedente tentativo di suicidio da parte di Epstein, avvenuto nel luglio 2019, poche settimane prima che quest'ultimo venisse infine trovato morto nella sua cella.

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