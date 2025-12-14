La polizia cantonale bernese sta cercando un uomo «presumibilmente armato e pericoloso». KEYSTONE

La polizia cantonale bernese esorta i residenti di Reconvilier (BE) e della zona circostante, nel Giura bernese, a rimanere in casa fino a nuovo avviso. Sta cercando un uomo «presumibilmente armato e pericoloso».

Keystone-SDA SDA

Tutti dovrebbero evitare la zona, poiché l'uomo ricercato è considerato pericoloso, ha indicato la polizia questo pomeriggio sulla piattaforma social X. In relazione alla ricerca della persona, le forze dell'ordine hanno anche chiuso la strada principale tra Tavannes (BE) e Reconvilier.

Contattata dall'agenzia Keystone-ATS, la polizia non è stata al momento in grado di fornire ulteriori dettagli. Un portavoce ha dichiarato che un grosso dispositivo di agenti è presente sul posto.