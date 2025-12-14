  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nel Giura bernese La polizia cerca un uomo pericoloso a Reconvilier: «Rimanete in casa»

SDA

14.12.2025 - 15:51

La polizia cantonale bernese sta cercando un uomo «presumibilmente armato e pericoloso».
La polizia cantonale bernese sta cercando un uomo «presumibilmente armato e pericoloso».
KEYSTONE

La polizia cantonale bernese esorta i residenti di Reconvilier (BE) e della zona circostante, nel Giura bernese, a rimanere in casa fino a nuovo avviso. Sta cercando un uomo «presumibilmente armato e pericoloso».

Keystone-SDA

14.12.2025, 15:51

14.12.2025, 16:57

Tutti dovrebbero evitare la zona, poiché l'uomo ricercato è considerato pericoloso, ha indicato la polizia questo pomeriggio sulla piattaforma social X. In relazione alla ricerca della persona, le forze dell'ordine hanno anche chiuso la strada principale tra Tavannes (BE) e Reconvilier.

Contattata dall'agenzia Keystone-ATS, la polizia non è stata al momento in grado di fornire ulteriori dettagli. Un portavoce ha dichiarato che un grosso dispositivo di agenti è presente sul posto.

I più letti

Scaffali Migros vuoti poco prima di Natale: ecco i marchi colpiti
Forti disagi previsti sulle strade svizzere per le feste di fine anno
Re Carlo vende addobbi natalizi di lusso, ma anche marmellate, miele e biscotti
Ecco i migliori 20 mercatini di Natale europei del 2026
Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»

Altre notizie

Trasporti pubblici. Primo bilancio positivo del cambio d'orario di FFS

Trasporti pubbliciPrimo bilancio positivo del cambio d'orario di FFS

Stati Uniti. Sparatoria alla Brown University, un arresto

Stati UnitiSparatoria alla Brown University, un arresto

Trasporto ferroviario. Da Briga a Berlino senza cambiare treno, ora è possibile con l'InterCityExpress

Trasporto ferroviarioDa Briga a Berlino senza cambiare treno, ora è possibile con l'InterCityExpress