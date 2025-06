La curva dei tifosi dello Young Boys Keystone

Battuta di arresto per i sostenitori della squadra di calcio dello Young Boys nella loro battaglia contro le sanzioni collettive. Il Tribunale amministrativo bernese ha negato loro il diritto di ricorrere.

Keystone-SDA SDA

Una cinquantina di tifosi si erano opposti alla chiusura di un settore dello stadio durante la partita tra Young Boys e Grasshopper. La misura era stata presa dopo che i tifosi bernesi avevano provocato disordini a Zurigo.

In una prima sentenza, la prefettura aveva ritenuto che i tifosi fossero legittimati a ricorrere. Il comune di Berna aveva però portato il caso davanti al Tribunale amministrativo, che si è pronunciato a suo favore, secondo quanto si può leggere in una decisione pubblicata oggi.

La corte si è basata su una recente sentenza del Tribunale federale (TF) relativa a una vicenda simile a Ginevra: in quel caso la chiusura era stata ritenuta diretta contro il Servette FC in quanto organizzatore e non contro i tifosi. La sentenza del Tribunale amministrativo bernese non è ancora definitiva. È infatti possibile ricorrere al TF.