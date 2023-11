No quindi a una serie di diritti: dallo stipendio fisso, a un orario di lavoro concordato sino alle ferie (foto d'archivio). Keystone

Niente da fare per i fattorini di Deliveroo, colosso delle consegne a domicilio e del modello di lavoro super flessibile, partorito dalla cosiddetta gig economy.

Anche la Corte suprema britannica, al termine di una lunga battaglia legale, ha negato loro il diritto di essere considerati lavoratori dipendenti e non autonomi, quindi la possibilità di accedere alle tutele sindacali previste dalla contrattazione collettiva.

I giudici del tribunale di ultima istanza del Regno Unito hanno confermato all'unanimità le sentenze precedenti dell'Alta Corte e della Corte d'Appello, respingendo in via definitiva il ricorso presentato a nome di un gruppo di rider attivi nell'area nord di Londra dalla Independent Workers Union of Great Britain (IWGB), un'organizzazione sindacale autonoma impegnata a cercare di rappresentarli.

Non esiste un rapporta tale da garantire dei diritti

È stato infatti ribadito che non sussiste un rapporto subordinato con Deliveroo tale da garantire tutta una serie di diritti: dallo stipendio fisso, a un orario di lavoro concordato sino alle ferie. Questo perchè ai rider è offerta una certa libertà, come scegliere in modo autonomo quando lavorare in quanto freelance e offrire le proprie prestazioni anche ai concorrenti della società con sede nella capitale britannica.

Tuttavia, i giudici hanno osservato che «non c'è nulla nella legislazione del Regno Unito che impedisca ai fattorini di formare il proprio sindacato o di aderire a un sindacato come hanno fatto». I vertici del colosso hanno plaudito all'epilogo dell'azione legale: «I tribunali del Regno Unito ripetutamente e a ogni livello hanno confermato che i rider di Deliveroo sono lavoratori autonomi».

SDA