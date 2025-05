Il trattore fermato dalla polizia in autostrada. Keystone

Un uomo di 36 anni ha imboccato l'autostrada A3 alla guida di un trattore rubato ieri a Niederurnen (GL), percorrendo più di un chilometro in contromano.

L'uomo ha percorso circa 1,5 chilometri in contromano sulla corsia d'emergenza in direzione di Zurigo. Dopo aver svoltato in direzione dell'area di servizio autostradale Glarnerland, è stato finalmente fermato dagli agenti della polizia di Glarona e San Gallo.

Il 36enne non solo viaggiava con un trattore rubato, ma non aveva nemmeno una patente di guida valida. La polizia ha ordinato un esame del sangue e delle urine.