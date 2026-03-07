  1. Clienti privati
Insolito ritrovamento Dal letto del fiume spunta un proiettile fumogeno per mortaio

SDA

7.3.2026 - 16:58

Il proiettile fumogeno da mortaio in questione.
Il proiettile fumogeno da mortaio in questione.
Keystone

Insolito ritrovamento oggi a Glarona: nel letto del fiume Linth è stato rinvenuto un proiettile fumogeno per mortaio. L'ordigno era vuoto e stando alla polizia cantonale non rappresentava alcun pericolo per la popolazione.

Keystone-SDA

07.03.2026, 16:58

07.03.2026, 17:02

La presenza dell'oggetto, individuato poco fuori dal centro della città, è stata segnalata alle autorità nel primo pompeggio da un passante, scrive la polizia glaronese in un comunicato.

Le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza la munizione di artiglieria e informato il servizio competente per gli ordigni inesplosi. Gli accertamenti hanno infine stabilito che si è trattato di un proiettile fumogeno da mortaio vuoto.

