Sul posto per soccorrere il parapendista è intervenuta anche la Rega Keystone

Un uomo di 63 anni ha avuto un incidente con un parapendio oggi poco dopo mezzogiorno sopra Braunwald, nel canton Glarona. Stando a un comunicato della polizia, l'uomo è stato trasportato dalla Rega all'ospedale universitario di Zurigo.

SDA

La polizia cantonale glaronese non è stata in grado di fornire informazioni sulla gravità delle ferite riportate. Il parapendista è precipitato da un'altezza imprecisata durante la fase di decollo. Il 63enne si è fermato su un prato in forte pendenza a circa 2000 metri di altezza. Le cause dell'incidente sono per il momento sconosciute.

mp, ats