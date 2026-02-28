  1. Clienti privati
Glarona Operaio finisce in un macchinario, morto un 25enne 

SDA

28.2.2026 - 14:31

L'incidente ha avuto esito letale.
Keystone

Tragico incidente sul lavoro nella tarda serata di ieri nel Canton Glarona.

Keystone-SDA

28.02.2026, 14:31

28.02.2026, 14:34

Stando a quanto riferisce oggi la polizia cantonale intorno alle 23.00 un operaio di 25 anni che stava eseguendo lavori di pulizia su un macchinario in funzione è finito negli ingranaggi, riportando gravi ferite alla testa e al torace.

Trasportato in ospedale da un elicottero della Rega, è deceduto per le lesioni subite. Le circostanze dell'incidente sono oggetto di un un'indagine da parte della procura del Canton Glarona.

