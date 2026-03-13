  1. Clienti privati
Alpi glaronesi Succede solo due volte l'anno: il sole ha attraversato il «Martinsloch» a Elm

SDA

13.3.2026 - 12:28

Il campanile di Elm raggiunto dai raggi di sole filtrati dalla fenditura nella roccia.
Il campanile di Elm raggiunto dai raggi di sole filtrati dalla fenditura nella roccia.
Keystone

Il campanile della chiesa gotica di Elm, nelle Alpi glaronesi, è stato illuminato stamane da un raggio di sole che ha attraversato il «Martinsloch», un buco naturale alto 17 metri e largo 19 su una parete rocciosa situata a cinque chilometri di distanza.

Keystone-SDA

13.03.2026, 12:28

13.03.2026, 12:31

Il fenomeno si può osservare, solo col cielo terso, due volte l'anno, una settimana prima dell'inizio della primavera e dopo l'inizio dell'autunno.

Il nome «Martinsloch» (buco di San Martino) è ispirato alla leggenda che vuole che il santo portava al pascolo le pecorelle nei pressi della parete rocciosa, quando un giorno un mostruoso gigante si avvicinò al gregge. Martino fu colto dalla collera e lanciò il suo pesante bastone guarnito di ferro verso il gigante. Non centrò il colosso ma colpì con tanta violenza la parete da aprire un foro nella roccia.

