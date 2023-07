Il veicolo agricolo, di oltre sei tonnellate di peso, nonché il rimorchio, sono stati gravemente danneggiati. Keystone

In seguito a una brusca frenata che ne ha provocato lo slittamento sul manto stradale, un trattore di oltre sei tonnellate munito di rimorchio guidato da un uomo è finito ribaltato in un ruscello nella regione Klöntal di Glarona.

Stando a un comunicato odierno della polizia cantonale, l'uomo di 25 anni stava guidando in discesa verso Glarona quando ha visto un veicolo fermo sulla sua carreggiata. Per evitarlo ha quindi frenato ma, essendo il fondo stradale bagnato, il suo trattore (con il relativo rimorchio) è scivolato oltrepassando il ciglio della strada e finendo capovolto in un ruscello.

La caduta non ha recato ferite al 25enne ma il veicolo agricolo e ciò che esso trainava sono rimasti gravemente danneggiati. La strada su cui si è verificato l'incidente è stata chiusa per diverse ore, al fine di agevolare le operazioni di recupero del trattore.

Sul luogo sono giunte in totale circa 20 persone tra pompieri, forze dell'ordine, personale del comune di Glarona ed esperti dell'ufficio di protezione ambientale ed energia cantonale.

uj, ats