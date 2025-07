Stando alla polizia cantonale, dopo le intemperie di ieri la situazione a Glarona rimane da monitorare. Keystone

Diversi torrenti hanno esondato ieri a causa delle forti piogge che si sono abbattute sul canton Glarona. Secondo quanto comunicato oggi dalla polizia, la situazione non si è ancora stabilizzata.

Keystone-SDA SDA

L'acqua è penetrata nelle cantine e nei garage sotterranei, scrivono in una nota le forze dell'ordine cantonali. Una colata detritica ha inoltre reso impraticabile la Klöntalerstrasse, strada che costeggia il lago di Klöntal.

Nelle ultime 48 ore sono caduti dai 50 ai 70 millimetri di pioggia lungo le Prealpi centro-orientali, ha dichiarato un portavoce del servizio MeteoNews all'agenzia Keystone-ATS. In alcuni luoghi sono stati registrati anche 80 millimetri, come a Weesen, comune del canton San Gallo non lontano dal confine glaronese.

In serata pure il canton Argovia è stato colpito da abbondanti precipitazioni. Sul passo del Bözberg sono caduti 83,1 millimetri in un'ora: secondo Meteonews, si tratta di uno dei valori più alti mai registrati sul versante nord delle Alpi.