Gli agricoltori spruzzano del letame sui campeggiatori abusivi, ecco il video

Contadini spruzzano liquame sui camper 06.08.2025

Una disputa tra agricoltori e campeggiatori abusivi si inasprisce in Francia: visto il mancato intervento della polizia, gli stessi contadini sono ricorsi a spruzzare del letame sugli ospiti non graditi.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Degli agricoltori francesi hanno allontanato i campeggiatori indesiderati da un campo con del concime liquido.

La polizia non è intervenuta nonostante la richiesta dei contadini.

L'incidente sta facendo scalpore in rete, anche grazie alle davvero originali riprese video. Mostra di più

Quando lo Stato non aiuta, lo fa il letame, e in grandi quantità. In Francia, gli agricoltori hanno utilizzato un metodo insolitamente drastico per ripristinare l'ordine nei loro campi. Visto che diversi campeggiatori si erano accampati in un prato senza autorizzazione, sono intervenuti con trattori e barili di liquame.

Come ha riferito il fotografo Loic Madre al Daily Mail, all'inizio di luglio diverse roulotte si erano accampate in un campo agricolo. Il terreno sarebbe stato presto raccolto e l'erba era destinata anche all'alimentazione degli animali.

Le trattative con i campeggiatori non hanno portato a nulla e la polizia non ha dato alcun sostegno.

I contadini sono intervenuti da soli

I contadini sono così saliti sui loro trattori, hanno girato in tondo intorno ai veicoli degli ospiti non invitati e hanno spruzzato loro addosso del concime liquido.

In un video pubblicato su YouTube, si vedono persone che cercano di fermare i trattori, addirittura aggrappandosi a essi, e vengono comunque inondate di liquame.

Secondo Madre, i campeggiatori hanno lasciato il sito dopo qualche giorno. Tuttavia, il prato è stato «gravemente danneggiato».

L'azione è diventata virale e ha fatto discutere sui social network: mentre alcuni hanno criticato gli agricoltori per le loro azioni, altri l'hanno vista come una reazione legittima a un fallimento da parte delle autorità.