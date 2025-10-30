La demolizione della East Wing della Casa Bianca. (foto del 23 ottobre 2025) Keystone

Gli americani bocciano la ballroom di Donald Trump alla Casa Bianca. Secondo un sondaggio di Yahoo e YouGov, il 61% degli intervistati non approva il piano della nuova sala da ballo nella residenza presidenziale, mentre il 25% lo sostiene.

Keystone-SDA SDA

Anche la contestata demolizione dell'East Wing per fare spazio al progetto non piace all'opinione pubblica: il 57% degli americani sono contrari, il 26% favorevoli, e l'11% incerti.

Molti alleati del presidente, tra cui lo speaker della Camera Mike Johnson e il leader della maggioranza alla Camera Steve Scalise, hanno difeso la demolizione dell'Ala Est da parte di Trump. «Solo perché il presidente ha un'idea, la reazione viscerale del partito democratico è semplicemente quella di dire di no», ha sottolineato Scalise.