Il sondaggio Gli americani bocciano la ballroom di Trump alla Casa Bianca

SDA

30.10.2025 - 16:51

La demolizione della East Wing della Casa Bianca. (foto del 23 ottobre 2025)
La demolizione della East Wing della Casa Bianca. (foto del 23 ottobre 2025)
Keystone

Gli americani bocciano la ballroom di Donald Trump alla Casa Bianca. Secondo un sondaggio di Yahoo e YouGov, il 61% degli intervistati non approva il piano della nuova sala da ballo nella residenza presidenziale, mentre il 25% lo sostiene.

Keystone-SDA

30.10.2025, 16:51

30.10.2025, 16:57

Anche la contestata demolizione dell'East Wing per fare spazio al progetto non piace all'opinione pubblica: il 57% degli americani sono contrari, il 26% favorevoli, e l'11% incerti.

Molti alleati del presidente, tra cui lo speaker della Camera Mike Johnson e il leader della maggioranza alla Camera Steve Scalise, hanno difeso la demolizione dell'Ala Est da parte di Trump. «Solo perché il presidente ha un'idea, la reazione viscerale del partito democratico è semplicemente quella di dire di no», ha sottolineato Scalise.

