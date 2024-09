Suni Williams e Barry «Butch» Wilmore avrebbero dovuto trascorrere solo poco più di una settimana a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ISS. sda

A causa di problemi tecnici, gli astronauti statunitensi Butch Wilmore e Suni Williams dovranno rimanere otto mesi in più del previsto sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il loro rientro non avverrà dunque prima di febbraio 2025.

Problemi ai propulsori e perdite di elio hanno costretto la NASA a rinviare il loro rientro.

Ora gli astronauti dovranno rimanere sulla ISS per altri otto mesi. Mostra di più

Gli astronauti statunitensi Butch Wilmore e Suni Williams hanno spiccato il volo verso lo spazio con la capsula Starliner dell'azienda statunitense Boeing, il 6 luglio del 2024, e sarebbero dovuti tornare sulla Terra otto giorni dopo.

Si trattava del primo volo con equipaggio della capsula spaziale, la cui messa in servizio era stata ritardata per anni a causa di difficoltà tecniche.

Durante l'aggancio alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), tuttavia, si sono verificati problemi con i propulsori della capsula, necessari per una manovra precisa. Inoltre, prima del lancio e durante il volo sono state scoperte delle perdite di elio.

Avrebbero avuto bisogno di più tempo

Il piano originale prevedeva che i due tornassero sulla Terra con la stessa navicella che li aveva portati sullo spazio. Tuttavia non andrà così.

Gli astronauti bloccati sulla ISS hanno dichiarato che se avessero avuto più tempo avrebbero potuto tornare sulla Terra come previsto. Secondo loro, infatti, sarebbe stato possibile analizzare e sistemare i problemi avuti, in collaborazione con i team della Nasa e della Boeing.

«Penso che avremmo potuto riuscire a tornare a bordo dello Starliner, ma non c'era più tempo», ha detto Wilmore in una conferenza stampa trasmessa in diretta dalla ISS venerdì.

La Stazione Spaziale Internazionale, hanno precisato gli astronauti, segue un programma molto fitto, con le navicelle spaziali che caricano e scaricano a rotazione gli equipaggi, a cui si aggiunge il via vai di capsule cargo.

«I requisiti a bordo della ISS, in particolare la rotazione dell'equipaggio, non ci avrebbero permesso di aspettare ancora per prendere una decisione», ha aggiunto.

Di conseguenza la scelta è stata obbligata: prolungare il soggiorno sullo spazio.

Ritorno a febbraio con SpaceX

Il gruppo Boeing, la cui reputazione ha sofferto notevolmente a causa di numerosi incidenti che hanno coinvolto i suoi aerei commerciali, ha cercato di convincere l'agenzia spaziale statunitense Nasa della sicurezza della capsula.

Tuttavia, quest'ultima ha deciso di riportare i due astronauti sulla Terra con la capsula spaziale Dragon della società rivale SpaceX del miliardario Elon Musk, ma non prima del febbraio 2025.

Wilmore e Williams dovranno quindi rimanere nello spazio otto mesi in più rispetto a quanto inizialmente previsto. La capsula spaziale Starliner che si è guastata è tornata con successo sulla Terra la scorsa settimana, senza astronauti a bordo.

