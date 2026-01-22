Gli occhiali sfoggiati da Emmanuel Macron a Davos fanno furore

Macron denuncia una «concorrenza» americana che mira a «indebolire l’Europa» 22.01.2026

Il presidente francese si è presentato al WEF di Davos indossando occhiali da sole a causa di un problema agli occhi. Da quel momento, il produttore degli occhiali è stato sommerso di telefonate e il caso ha fatto il giro del mondo.

«Aviatore», «duro»: Donald Trump non ha esitato a prendere di mira il suo omologo francese Emmanuel Macron al World Economic Forum (WEF) di Davos, deridendone apertamente gli occhiali da sole.

Il presidente francese Emmanuel Macron alla riunione annuale del World Economic Forum di Davos, in Svizzera, martedì 20 gennaio 2026. (Foto AP/Markus Schreiber) KEYSTONE

Il capo dell'Eliseo li indossa per nascondere un problema agli occhi: un vaso sanguigno è scoppiato nel suo occhio destro, rendendolo completamente rosso.

Gli osservatori più attenti avevano già notato il problema durante la visita del capo di Stato a Istres, il 15 gennaio, quando aveva scelto di non indossare gli occhiali.

Il presidente francese Emmanuel Macron durante la sua visita alla base aerea militare di Istres, nel sud della Francia, giovedì 15 gennaio 2026: il suo problema agli occhi è chiaramente visibile. (AP Photo/Philippe Magoni, Pool) AP

Ma l'aspetto curioso è che, mentre al presidente americano non sono piaciuti, gli occhiali di Macron hanno fatto scalpore. Le lenti bluastre con montatura dorata provengono dalla Maison Henry Jullien, con sede nella regione francese del Giura.

Secondo «France 3 Régions», l'azienda è stata sommersa di telefonate a partire da ieri, dopo l'apparizione del 48enne a Davos.

Il modello in questione è il «Pacific S 01», venduto al prezzo di 659 euro, come riferiscono i colleghi francesi, ed è realizzato «interamente a mano». L'ufficio del presidente aveva contattato l'azienda già nel 2024 per ordinarne un paio.

Il clamore in tutto il mondo

In molti Paesi, la stampa ha scelto di aprire con una foto del presidente francese dietro i suoi occhiali bluastri, come ha sottolineato «Le Parisien». I giornali hanno però preferito concentrarsi sul duro discorso di Macron contro Trump (vedi video sopra), piuttosto che soffermarsi sui suoi occhiali.

Sui social network, invece, gli utenti si sono scatenati. «Gli occhiali di Dark Macron sono come la maschera di Jim Carrey, fanno effetto», scrive un internauta su X.

Un altro ironizza: «Gli occhiali di Brigitte Macron sono come la maschera di Jim Carrey, fanno effetto». C’è poi chi scherza: «Brigitte ha fatto un occhio nero a Macron e lui non ha più tolto gli occhiali».

Sempre su X, un utente si mostra più critico: «È una candid camera globale, è l'unica spiegazione che ho trovato. Emmanuel Macron sta diventando un buffone sui social».

Esempi di distorsioni dell'aspetto di Emmanuel Macron con gli occhiali da sole. Capture d'écran Facebook/ Russya Afrique

Tra i numerosi commenti, un utente di Facebook ha ironizzato con un paragone tra Trump e Macron: «Il nostro ha gli occhiali, il loro ha un vecchio parrucchino in testa, una faccia arancione e 90 anni. E ogni volta che apre bocca sembra un remake di Kaamelott e South Park», ha scritto.

«Povero Macron, non gli serviva altro. È diventato lo zimbello del mondo intero. Il problema è che dovrebbe rappresentarci», ha lamentato un altro internauta.

Altri, invece, lo ritengono «di classe mondiale» e, come la stampa, preferiscono parlare del suo discorso piuttosto che del suo aspetto.