Sulla SH Diana si è verificato Uûn guasto al motore durante il viaggio. X/Cruise Ship Lovers

Un'avaria costringe una nave da crociera a interrompere prematuramente il viaggio attraverso l'Antartico. Alcuni passeggeri reagiscono in modo drastico.

dpa / dmu dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Durante un viaggio di tre settimane, una nave da crociera ha subito un guasto a uno dei due motori elettrici di propulsione.

Il capitano ha quindi dovuto accorciare il soggiorno previsto in Antartide.

Alcuni passeggeri stanno protestando contro questa decisione con uno sciopero della fame. Mostra di più

In preda alla rabbia per quello che considerano un risarcimento inadeguato per la riduzione del viaggio in Antartide, i passeggeri di una nave da crociera hanno iniziato uno sciopero della fame.

Su cartelli scritti a mano, chiedono un rimborso fino a 10'000 sterline (11'190 franchi) per l'intero costo del viaggio, come riportato dal quotidiano britannico Times.

Il fornitore Swan Hellenic, su richiesta, ha confermato l'incidente e ha parlato di un atteggiamento «controproducente» da parte di «un piccolo numero» di ospiti. «Stiamo lavorando per porre rapidamente fine a questa azione», ha aggiunto. Secondo il «Times», a bordo ci sono in totale circa 170 passeggeri.

🚢: SH Diana



🚩: 🇱🇷 - Liberia, Monrovia / [LR]



📍: Chios Island, Greece



📆 : 13/09/2024



📸 : Canon EOS 2000D pic.twitter.com/hXESClnbuy — Cruise Ship Lovers (@cruise_s_lovers) September 13, 2024

Durante la crociera di tre settimane dalla città sudafricana di Città del Capo a Ushuaia, nel sud dell'Argentina, uno dei due motori elettrici di propulsione della SH Diana si è guastato al largo dell'isola della Georgia del Sud. Di conseguenza, il capitano ha deciso di cambiare la rotta prevista e di accorciare il passaggio previsto di tre giorni e mezzo lungo la penisola antartica, ha annunciato «Swan Hellenic».

Rimborso del 50%

Nei messaggi inviati al «Times», i passeggeri si sono lamentati di aver perso il «viaggio di una vita». L'offerta di risarcimento del fornitore, secondo loro, era troppo bassa. La compagnia, invece, ha sottolineato di aver offerto un rimborso del 50% - che è ben al di sopra del diritto legale - o uno sconto del 65% su una crociera futura.

Molti passeggeri hanno accettato questa offerta. Tuttavia, non tutti gli ospiti erano soddisfatti e hanno cercato di fare pressione sui membri dell'equipaggio per ottenere un risarcimento maggiore, ha aggiunto la compagnia.

L'arrivo della nave a Ushuia è previsto per sabato. I tecnici saliranno a bordo per ripararla in tempo per il prossimo viaggio.

dpa / dmu