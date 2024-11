Si sposano, spariscono per 5 giorni e poi tornano come se nulla fosse. Ecco cos'è successo

Maria Zaccaria e Pietro Montanino si sono uniti in matrimonio il 25 ottobre dal sindaco di Cesa, Enzo Guida, che ha poi lanciato l'appello della loro scomparsa. Facebook / @EnzoGuidaSindaco

Si è trattato solo di una «passeggiata»: è così che si sono giustificati Maria Zaccaria e Pietro Montanino, che dopo le nozze sono scomparsi dalla provincia di Caserta, lasciando in allarme l'intera comunità, inclusi i due figli, per poi rientrare a casa poco dopo come se nulla fosse. Intanto la procura di Napoli Nord ha avviato un'indagine per possibile abbandono di minore, e il comune ha attivato i servizi sociali.

Un bel guaio, sì, quello combinato da Maria Zaccaria e Pietro Montanino, la coppia di sposi di Cesa, in provincia di Caserta, «scomparsa» a Frattamaggiore e «ricomparsa» qualche giorno dopo come se nulla fosse successo.

La notizia ha fatto il giro dei media italiani, tra i quali «Sky TG24», in quanto lascia non poche perplessità. Ma partiamo dal principio.

La scomparsa

Maria e Pietro si sono sposati a Cesa, il loro comune di residenza, il 25 ottobre, per scomparire quattro giorni più tardi. I due, stando a una ricostruzione dei fatti, avrebbero portato uno dei figli, un neonato di 7 mesi, dai nonni paterni a Frattamaggiore e si sarebbero diretti a piedi alla stazione del treno di Napoli, in teoria per cercare un'abitazione.

Nel frattempo la donna avrebbe chiamato la sorella per dirle di andare a prendere l'altro figlio, un bambino di 7 anni nato da un'altra relazione di Maria, al calcetto, dato che loro avevano avuto un imprevisto.

Da quel momento di loro non si hanno avuto più notizie, anche perché il telefono di lui non era raggiungibile e lei lo aveva lasciato a casa. I famigliari hanno quindi denunciato la scomparsa ai carabinieri la mattina del 30 ottobre.

La ricomparsa

Oltre alle forze dell'ordine, anche la comunità si è mobilitata per le ricerche con appelli sui social media, inclusi il sindaco di Cesa che li ha sposati, Enzo Guida, e quello di Frattamaggiore, Marco Antonio Del Prete.

Questo fino al 3 novembre, quando la coppia è rientrata a casa come se nulla fosse successo: i due sono andati dai genitori di lui per prendere il figlio più piccolo e sono tornati con la macchina a Cesa, dove li ha raggiunti il figlio più grande, che nel frattempo era andato a casa del papà.

E ai Carabinieri, che si sono recati al loro domicilio per verificare le loro condizioni, hanno semplicemente risposto: «Siamo partiti per un breve viaggio, e ora siamo stanchi».

Una risposta che non ha lasciato soddisfatte le autorità: la Procura di Napoli Nord ha aperto un'indagine per valutare se non si tratti di abbandono di minore, anche se difficilmente partirà una denuncia.

Mentre il sindaco di Cesa ha attivato i servizi sociali del Comune per capire se ci siano delle responsabilità da parte loro nell'accudire i bambini.

La comparsa a «Chi l'ha visto?»

Forse per placare gli animi, Maria e Pietro hanno quindi deciso di raccontare la loro versione dei fatti al programma televisivo di su Rai 3 «Chi l'ha visto?», nella puntata andata in onda il 6 novembre.

In presenza dei loro avvocati, Pietro ha spiegato così il motivo dell'allontanamento: «Andiamo a Napoli a fare una passeggiata. Io ho avvisato tutti. Non avevamo avuto un viaggio di nozze come altre coppie, lei era triste e io senza organizzare nulla ho deciso di fare una passeggiata. E l'ho portata a Milano, non l'aveva mai vista», cita «Today.it».

Un avviso malriuscito e all'insaputa della moglie, che ha scoperto «in vacanza» dell'annuncio di scomparsa: «Siamo andati a Milano, poi a Bologna e a Venezia. Quando eravamo a Venezia ho visto alla TV che si parlava di noi due scomparsi, lui mi aveva assicurato che la madre l'aveva avvisata... 'sto scemo».

«Gli ho detto di avvisare - ha continuato Maria - e lui mi ha detto che lo aveva fatto. A un certo punto mi ha convinta: "I bimbi stanno da tua mamma, sono al sicuro"».

La colpa sembrerebbe quindi essere del marito. E in TV Pietro si è scusato per il suo comportamento: «Ho combinato un guaio... Volevo davvero fare una sorpresa a mia moglie, non pensavo al pericolo che avrei creato».

È da vedere se le scuse e il rimorso per quanto successo saranno sufficienti a non far scattare una denuncia per abbandono di minore, dato che - come ricorda la conduttrice Federica Sciarelli sul perché e sul come della «fuga d'amore» - è in corso un'indagine.