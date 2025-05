Gli USA consigliano ai connazionali di fare attenzione se vengono in Svizzera

È stato lanciato un allarme sulla microcriminalità in Svizzera. IMAGO/Pond5 Images

Il Dipartimento di Stato americano consiglia ai viaggiatori diretti in Svizzera di fare attenzione alla microcriminalità, soprattutto nelle grandi città, e di informarsi sugli avvisi di sicurezza.

Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Gli Stati Uniti hanno emesso un avviso di viaggio di «livello 1» per la Svizzera a causa della microcriminalità, che richiede solo la normale prudenza.

Soprattutto nelle città bisogna fare attenzione ai borseggiatori.

Il rischio di terrorismo è basso, ma non ci sono indicazioni concrete. Mostra di più

La Svizzera è considerata abbastanza sicura in tutto il mondo. Tuttavia, il Dipartimento di Stato americano ha emesso un avviso di viaggio ufficiale per la Svizzera. Il motivo? La microcriminalità.

Ma non c'è da preoccuparsi. Il nostro Paese è stato classificato come «Livello 1». Ciò significa che i viaggiatori devono prendere solo «precauzioni normali»

Sul sito «Travel.State.Gov» si consiglia ai cittadini statunitensi di registrarsi all'ambasciata di Berna e di leggere il rapporto sul Paese.

Cautela nelle grandi città

Si consiglia cautela soprattutto nelle grandi città, poiché il rischio di microcriminalità è leggermente aumentato. Borseggi e reati simili sono particolarmente comuni nei luoghi affollati e nei centri turistici. Si consiglia di rimanere vigili e di tenere d'occhio gli effetti personali.

Sebbene la Svizzera non sia considerata una destinazione ad alto rischio, le autorità statunitensi parlano di un «rischio medio-basso» di terrorismo e violenza politica.

Gli estremisti potrebbero usare la Svizzera come rifugio o centro di supporto per pianificare attacchi. Ci si preoccupa di possibili autori individuali con un background jihadista, che potrebbero essere difficili da riconoscere e imprevedibili. Tuttavia, non ci sono indicazioni concrete di attacchi imminenti.

Il motivo del nuovo allarme non è chiaro

Questa categorizzazione non è nuova. La Svizzera è già stata classificata al livello 1 in passato, ma si tratta di una valutazione generale della situazione della sicurezza e non di un allarme acuto. Il motivo della nuova allerta non è chiaro.

La Svizzera ha anche emesso un avviso di viaggio per gli Stati Uniti. Anche in questo caso non si tratta di un avviso attuale, ma di una valutazione generale.

I viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti non devono farsi prendere dal panico, ma è consigliabile un sano livello di vigilanza. I borseggiatori non si trovano solo a Ginevra o a Zurigo e gli avvisi di terrorismo fanno ormai parte della situazione della sicurezza quasi ovunque. Anche il Liechtenstein è sulla lista.