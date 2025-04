Oltre il danno la beffa? L'amministrazione di Donald Trump ha vietato le relazioni sentimentali e sessuali dei dipendenti in Cina con i cittadini locali. KEYSTONE

Il Governo degli Stati Uniti ha introdotto un divieto per il proprio personale in Cina riguardante le relazioni amorose e sessuali con i cittadini locali, con conseguenze per chi non rispetta la norma.

Gli Stati Uniti hanno deciso di imporre un divieto significativo al proprio personale in Cina, vietando le relazioni sentimentali o sessuali con i cittadini cinesi.

Come si legge su «TGcom24», questa misura, introdotta a gennaio dall'ex ambasciatore Nicholas Burns, si applica a tutte le missioni statunitensi nel Paese del Dragone, comprese l'ambasciata di Pechino e i consolati di Guangzhou, Shanghai, Shenyang, Wuhan e Hong Kong.

Il divieto non si applica a coloro che avevano già una relazione ufficiale con cittadini del posto prima dell'introduzione della norma. D'altra parte, chi non rispetta il divieto rischia il rimpatrio immediato.

La Cina risponde con un avvertimento

Sebbene la Cina non abbia imposto divieti simili, ha emesso diversi avvisi, tra cui uno rivolto ai turisti cinesi che pianificano viaggi negli Stati Uniti.

Il Ministero della cultura cinese ha avvertito i viaggiatori di considerare attentamente i rischi legati ai viaggi, a causa delle tensioni economiche e della situazione della sicurezza interna in America.

