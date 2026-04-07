Gli svizzeri cambiano meta? Ecco come pesa l’effetto Trump sui viaggi

Gli svizzeri continuano a viaggiare negli Stati Uniti dopo l'elezione di Donald Trump? Immagine: Keystone

La voglia di viaggiare degli svizzeri resta intatta, ma guerre, incertezze e tensioni politiche lasciano il segno. Agenzie di viaggio e Swiss registrano una certa prudenza nelle prenotazioni verso gli Stati Uniti, mentre i voli verso l’Asia sono praticamente esauriti.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te La domanda di viaggi degli svizzeri resta alta, ma cresce la prudenza verso gli Stati Uniti a causa delle tensioni politiche e dell’incertezza.

Le prenotazioni verso gli USA rallentano, con molti viaggiatori che aspettano offerte o decidono all’ultimo momento.

Intanto i voli verso l’Asia in partenza da Zurigo sono quasi esauriti, complice anche la situazione instabile in Medio Oriente. Mostra di più

Con l’aumento delle temperature e delle ore di sole cresce anche la voglia di partire degli svizzeri. Ma oggi i viaggi a lungo raggio richiedono più flessibilità rispetto al passato.

Le rotte aeree vengono modificate di continuo, alcune destinazioni spariscono del tutto e chi non può o non vuole volare verso est tende sempre più a spostarsi verso ovest. È quanto confermano diverse agenzie di viaggio interpellate da blue News.

Ma fino a che punto verso ovest? Gli Stati Uniti, tornati quotidianamente al centro delle cronache dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, fanno discutere tra dazi, tensioni con l’Iran e dossier geopolitici come la Groenlandia.

In questo contesto, la domanda è: gli svizzeri hanno ancora voglia di viaggiare oltreoceano?

Prenotazioni verso gli USA in rallentamento

Secondo il tour operator Dertour, «le prenotazioni per gli Stati Uniti nel primo e secondo trimestre del 2026 mostrano una certa cautela». L’azienda però conta su prezzi dei voli più competitivi e offerte su misura – come tour organizzati, esperienze nella natura o eventi sportivi quali la Coppa del Mondo FIFA 2026 – per rilanciare l’interesse.

Restano richieste mete come le Hawaii, il Pacific Northwest e le grandi città, da New York a Las Vegas fino a Chicago.

Anche Travel Worldwide conferma la tendenza: «C’è ancora una clientela che approfitta della situazione attuale per viaggiare negli Stati Uniti a prezzi relativamente convenienti». Il dollaro debole e le tariffe aeree attrattive giocano un ruolo importante.

Swiss registra un calo, ma i Mondiali aiutano

Anche Swiss International Air Lines osserva un cambiamento nei comportamenti di prenotazione. «Il Nord America resta uno dei nostri mercati principali», precisa la compagnia. Tuttavia, «nel 2025 abbiamo registrato in alcuni mesi una certa prudenza, soprattutto in classe Economy».

Una tendenza che si conferma anche per il 2026, con molti passeggeri che prenotano all’ultimo momento. Per questo la compagnia interviene talvolta con offerte mirate.

A sostenere la domanda interviene anche lo sport: in vista della Coppa del Mondo del 2026 negli Stati Uniti, Swiss rileva un aumento delle prenotazioni su alcune rotte, in particolare quando scendono in campo squadre svizzere o europee.

Per ora, la compagnia non ha apportato modifiche strutturali alla sua offerta verso gli USA. L’unica eccezione riguarda Chicago: tra il 29 marzo e metà giugno, la frequenza dei voli sarà temporaneamente ridotta da 14 a 12 settimanali per ragioni operative.

La destinazione continuerà comunque a essere servita almeno una volta al giorno.

Zurigo diventa lo scalo per l'Asia

Mentre la domanda verso gli Stati Uniti oscilla, un altro segmento è in pieno boom. A causa del conflitto con l’Iran e delle restrizioni nello spazio aereo del Medio Oriente, molti passeggeri di altre compagnie non riescono a utilizzare le connessioni originariamente prenotate via Dubai.

In molti si spostano quindi su Swiss e sull’hub di Zurigo, soprattutto per destinazioni a lungo raggio come Bangkok, Singapore o Hong Kong, servite direttamente dalla compagnia. «Queste rotte sono attualmente quasi completamente esaurite», fa sapere Swiss.

I voli da e per Dubai e Tel Aviv restano invece sospesi fino al 31 maggio compreso, a causa della situazione instabile nella regione.